Zaini Eastpak: modelli e le offerte del back to school

Gli zaini Eastpak sono perfetti per il ritorno tra i banchi di scuola in quanto molto resistenti, comodi, pratici e modelli per i gusti di tutti.

Il 13 settembre segna sul calendario il primo giorno di scuola per tantissimi studenti ed è bene prepararsi soprattutto con il materiale necessario. Tra l’occorrente adatto, vi sono gli zaini Eastpak, molto apprezzati per le loro proprietà, oltre a essere comodi, robusti e capienti per contenere il necessario per la scuola.

Andiamo alla scoperta dei modelli e promozioni su Amazon.

Zaini Eastpak

Per chi sta già facendo i primi acquisti per il ritorno a scuola, gli zaini Eastpak non possono assolutamente mancare nella lista delle cose da comprare. Sono molto resistenti, pratici e soprattutto in grado di far fronte alle esigenze di ciascuno per prepararsi al primo giorno di ritorno tra i banchi. Sono molto versatili, in quanto adatti non solo per la scuola, ma anche per lo sport, l’attività sportiva e il trekking.

Uno zaino molto particolare dalle caratteristiche ben precise che ne decretano il successo. Uno dei primi aspetti da considerare quando si compra uno zaino del genere è la dimensione che si divide in tre tipologie: S, M, L, quindi modello grande, piccolo e medio. Bisogna poi pensare alla capacità che negli zaini Eastpak si misura in litri: dai 10 ai 24, sebbene ci siano anche modelli fino a 38 litri, maggiormente adatti per l’attività all’aria aperta.

Per quanto riguarda il tessuto, il nylon e il poliestere sono quelli da prendere maggiormente in considerazione perché più resistenti e soprattutto duraturi nel tempo. Alcuni sono in poliammide che sono molto resistenti e hanno anche inserti in cotone oppure in cuoio, quindi molto forte e duraturo. Sono zaini dalla forma classica e perfetti per andare a scuola.

Sono anche zaini molto comodi, in quanto dispongono di vari scomparti e tasca frontale con un organizer per riporre qualsiasi accessorio e oggetto in modo da averlo sempre a portata di mano per usarlo all’occorrenza.

Vi sono anche reti intere e cerniere per proteggere quaderni, libri, e molto altro.

Zaini Eastpak: modelli

Se si dà una occhiata sia online che nei vari negozi di cartoleria, ci si rende conto di quanti modelli di zaini Eastpak vi siano in commercio in modo da soddisfare i gusti di tutti. Si distinguono per colori, forme, capacità e anche dimensioni. Per uno zaino per le scuole medie, si consiglia di puntare sul modello Eastpak padded, molto capiente e adatto per contenere il necessario per la scuola.

I modelli di zaini Eastpak si caratterizzano anche per la presenza di tantissime tasche laterali che si possono chiudere con la zip, molto utili per contenere il cellulare o le chiavi di casa. Si trovano anche tipologie a tre tasche, magari per contenere la merenda oppure a doppia cerniera per una maggiore protezione dell’occorrente al suo interno.

Si caratterizzano anche per i colori molto diversi: dalla classica tinta unita, come il nero, passando per i glitter o il grigio oppure multicolor. Ci sono anche modelli di zaini Eastpk di colore azzurro oppure blu elettrico. per chi ha bisogno di tanto spazio, allora è possibile puntare sui modelli Pinnacle, Provider, molto robusti e con vari scomparti per contenere anche il laptop.

La scelta è davvero vasta con stampe di tutti i tipi e fantasie. Si va da quelle più sobrie e originali passando per i modelli multicolor per chi ama qualcosa di allegro e gioioso per i giorni grigi della scuola.

Zaini Eastpak Amazon

Se si sta cercando uno zaino per la scuola senza spendere troppo e risparmiare, si consiglia di approfittare delle tante offerte e promozioni disponibili sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le informazioni riguardo questo articolo. La classifica qui sotto propone i tre migliori zaini Eastpak accompagnati da una descrizione e scelti tra quelli più apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Eastpak Padded Pak’r zaino

Uno zaino particolarmente indicato per la scuola dalla capacità di 24 litri con spalllacci che possono essere un po’ rigidi all’inizio, ma che si ammorbidiscono con il tempo. Ha una tasca frontale con zip per la protezione dei vari oggetti. In poliestere con lo schienale e gli spallacci che sono imbottiti. Ha anche una tasca anteriore. Disponibile in tantissimi colori: nero, fucsia. In vendita con lo sconto del 15%. Il prodotto più venduto del settore.

2)Eastpak out of office zaino

Uno zaino perfetto per la scuola e l’università. Molto grande, con scomparto principale per il laptop. Ha vari scomparti per mantenere organizzati e in ordine gli effetti personali. Ha un pannello frontale con zip e spallacci imbottiti. Disponibile in vari colori. Multifunzionale. In vendita con lo sconto del 15%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Eastpack Zaino casual

Uno zaino della capacità di 24 litri con un ampio scomparto principale. Indicato sia per l’università che la scuola media. Dotato di tasca anteriore con cerniera per i piccoli oggetti. Uno zaino classico con lo schienale imbottito e la chiusura a cerniera. Gli spallacci sono molto sottili con la fettura speciale. Diosponibile nel colore blu, viola, nero, ma anche multicolor.

Agli zaini eastpak per la scuola, ecco i migliori astucci sia per le scuole elementari che medie.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.