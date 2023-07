Bologna è in festa per il ritorno di Patrick Zaki, rimosso il vecchio strisc...

Bologna è in festa per il ritorno di Patrick Zaki, rimosso il vecchio strisc...

Patrick Zaki torna a Bologna e la città è in festa per l’arrivo dell’attivista egiziano: dalla manifestazione in piazza ai messaggi sui social.

La città di Bologna è in festa per l’ormai imminente arrivo di Patrick Zaki, atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa alle 16:43 di domenica 23 luglio. Alla struttura aeroportuale in provincia di Varese, l’attivista egiziano è stato accolto dal rettore dell’università bolognese Giovanni Molari, dalla professoressa Rita Monticelli, da alcuni compagni di corso e attivisti di Amnesty.

Zaki a Bologna, la città è in festa: “È un giorno importante”

Per Patrick Zaki, come lo stesso ricercatore egiziano ha sottolineato arrivando a Malpensa, è un giorno “importante”. Un momento atteso e sognato per oltre tre anni, dopo l’arresto a Il Cairo avvenuto a febbraio 2020. Ma l’occasione è “importante” anche per Bologna, la città che – dopo aver accolto come studente – si è riversata in Piazza Maggiore a fine febbraio 2020. Il giorno della condanna dell’attivista, infatti, oltre cinquemila persone si radunarono in poche ore per protestare contro l’ingiusta sentenza.

Quelli momenti, tuttavia, sembrano finalmente essere ricordi lontani. Ora, finalmente, è tempo di festeggiare e di prepararsi a riabbracciare Zaki, in procinto di fare ritorno nel capoluogo emiliano.

A Malpensa, oltre al rettore Molinari e alla professoressa Monticelli, si sono recati anche amici e compagni di corso che, zaino in spalla, hanno chiesto passaggi o si sono precipitati sui treni per accogliere il ragazzo.

Rimosso il vecchio striscione

Intanto, con Bologna pronta a festeggiare il ritorno di Patrick in serata dopo la consegna della pergamena di laurea durante la conferenza stampa fissata all’Alma Mater alle 20:30 di domenica 23 luglio, la città è pronta a rimuovere lo striscione giallo che, dal 2020, chiede la liberazione dello studente. Se da un lato una piccola vittoria è stata conquistata, in zona università continuerà a restare affisso lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni. Verità che, a fronte del trascorrere degli anni, ancora tarda ad arrivare.

Ad accogliere Zaki, poi, ci sarà anche Amnesty che non ha mai abbandonato l’attivista egiziano l’amico Rafael Garridoche, nel giorno della laurea del ricercatore che ha avuto luogo da remoto, ha metaforicamente incoronato una sua sagoma realizzata da Gianluca Costantini.

Al giovane egiziano verrà mostrata anche la panchina verde disegnata da Costantini per il Corriere di Bologna che è stata installata dall’amministrazione Lepore nel cortile di Palazzo d’Accursio come luogo dell’attesa. “Gli faremo fare il giro di tutte le cose che sono nate a Bologna per lui”, ha detto il sindaco Matteo Lepore. E, proprio vicino alla panchina, da diverse ore i bolognesi si stanno radunando.

Bologna in festa per Zaki, i messaggi sui social

Non mancano i messaggi di gioia ed entusiasmo postati sui social dagli amici di Zaki. Proprio Garrido, infatti, ha dichiarato: “Sono felicissimo per Patrick, per la sua fidanzata e la sua famiglia. Sento che finalmente si chiude il cerchio e che questa vicenda sta arrivando alla fine – ha detto e ha aggiunto –. Mi auguro che Patrick possa riprendere presto tutti i suoi progetti accademici e lavorativi”.

Ad attendere il ricercatore, infine, ci sarà anche il suo volto nero e bianco avvolto da filo spinato sotto le Due Torri realizzato sempre da Costantini. L’immagine è stata riprodotta di versione “libera”, assecondando il desiderio di molti. La nuova versione, che simboleggia la nuova realtà di Patrick, è già visibile sui social.