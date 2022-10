Zambrano (Cni): "Scenario in materia energetica già visto e analizzato,la politica fa parte della vita degli ingegneri’

Cannes, 27 ott. (Labitalia) – “La politica fa parte della vita degli ingegneri visto che insieme affrontano questioni geopolitiche e di sostenibilità energetica”. A dirlo Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri, intervenendo oggi al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile’ in corso a Cannes sulla nave Msc Crociere.

“Lo scenario – ha commentato – che si sta delineando oggi in materia di fonti energetiche era già stato visto e analizzato da noi tempo fa, come l’energia nucleare. Sapevamo che il blocco delle infrastrutture doveva essere superato così come il Ponte sullo stretto è stato un argomento già affrontato dalla nostra categoria. Per questo dobbiamo lavorare e impegnarci”.