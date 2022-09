Zanella (Lega): 'Centrale creare Cloud di Stato, ministero Innovazione a Milano'

Roma, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) – "Sicuramente dobbiamo accrescere i servizi pubblici locali rivolti a cittadini e imprese, continuare sulla strada della dematerializzazione sulla quale abbiamo lavorato molto. Per la Lega è di vitale importanza la piena realizzazione del Cloud di Stato che deve diventare l'interfaccia naturale degli enti locali che hanno raccolto grandi archivi e un patrimonio inestimabile di documenti.

Nel Pnrr non sono previsti finanziamenti per questo e quindi anche creare un archivio digitale degli enti locali con finanziamenti specifici può essere interessante". Lo ha detto Federica Zanella, esponente della Lega, intervenendo al talk 'La sfida digitale per la crescita dell'Italia'.

Zanella ha ricordato che la Lega "ha chiesto di inserire in Costituzione la tutela dell'identità digitale, dalla nascita, come un codice fiscale.

Poi va colmato il digital divide a favore di cittadini e aziende per renderli anche più competitivi a livello internazionale. Una cosa su cui noi puntiamo è che per strutturazione della Rete sia fondamentale coinvolgere i presidenti della Regioni come commissari per la connettività".

Secondo Zanella, "devono essere create sinergie tra formazione e lavoro per creare delle nuove figure professionali. Il progetto più rappresentativo per noi è l'istituzione di un ministero dell'Innovazione tecnologica, digitalizzazione e intelligenza artificiale a Milano, perchè è da sempre un crocevia per quanto riguarda l'innovazione.

E quindi si può intervenire meglio se si è a contatto diretto con l'ecosistema dell'innovazione, dell'università, dei centri di ricerca. Questo è sicuramente il nostro progetto più significativo sul digitale".