Zangrillo: "Inps riferimento essenziale per i cittadini, ruolo determinante per il rinnovo della Pa"

Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "L'Inps è un riferimento essenziale per i cittadini perché svolge un ruolo determinante per il rinnovamento della Pubblica amministrazione. I dirigenti dell’Istituto hanno il compito di prendersi cura dei collaboratori e valorizzarne il merito, per incrementare il valore pubblico e la meritocrazia nel nostro Paese". A dirlo il ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo intervenuto all'evento 'Valore pubblico valore Inps' che si è aperta oggi nella direzione generale dell'istituto in via Ciro il Grande a Roma.