Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è arrivato sabato 2 settembre a Brandizzo, luogo in cui sono morti cinque operai, travolti giovedì 31 agosto da un treno in movimentazione. Riguardo all’arrivo sul posto, Zangrillo ha spiegato, tramite una dichiarazione riportata da La Stampa: “Lo sento come un dovere da ministro e da cittadino piemontese”. Su quanto accaduto a Brandizzo invece: “Stiamo lavorando sulla sicurezza sul lavoro, ma quel che facciamo è ancora insufficiente”.

Zangrillo su Brandizzo: “Svolgere lavoro tecnico”

Zangrillo ha aggiunto: “È necessario svolgere ancora un grande lavoro tecnico e culturale perché non è pensabile che nel nostro Paese, che come recita la Costituzione è fondato sul lavoro, ci siano lavoratori che si svegliano la mattina o addirittura la notte e muoiano in questo modo. Penso che questo sia un tema che riguarda tutti e che non divida la politica, quindi dobbiamo unirci e lavorare insieme per migliorare la sicurezza dei lavoratori”.

I dati del 2022

Zangrillo ha sottolineato tramite altre dichiarazioni riportate da TGR Piemonte: “I dati del 2022 descrivono un’Italia in cui ci sono 3 morti sul lavoro al giorno, una situazione inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è uno dei temi sui quali non c’è motivo per dividersi dal punto di vista politico e quindi dobbiamo essere capaci di stare uniti, di lavorare per trovare delle soluzioni perché è evidente che tutti gli sforzi che si stanno facendo non sono ancora sufficienti”.