Zanzara coreana, Crisanti: “Può trasmettere virus, è più forte della tigre e resiste al freddo”

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento molecolare di Padova, parla della zanzara coreana ormai arrivate anche in Italia

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento molecolare di Padova, ha rilasciato una nuova intervista. Questa volta non si concentra però sulla pandemia Covid e sul vaccino, ma approfondice il tema delle zanzare coreane, ormai arrivate anche qui in Italia.



Crisanti sulla zanzara coreana: dobbiamo preoccuparci?

“Al momento non rischiamo nulla, bisogna dirlo. In Italia non esiste nessun tipo di virus degli animali che possa sfruttare questa zanzara come vettore. Fortunatamente ad oggi è così, ma non è detto che la situazione resterà invariata.” Sappiamo infatti che il rischio maggiore si può incorrere nei Paesi in cui sono molti i virus animali che possono passare all’uomo, tramite la zanzara, che fa semplicemente da “postino”, un po’ come avviene in Africa con la malaria.

Crisanti sulla zanzara coreana: perché è diversa dalle altre zanzare

“La zanzara coreana – prosegue Crisanti – ha delle capacità riproduttive molto elevate ed è in grado di sopravvivere ai climi più freddi. Può resistere anche alla neve, ma non la troveremo comunque in alta montagna in inverno. Il suo habitat naturale è simile a quello della zanzara tigre, preferisce gli ambienti abitabili, a differenza della zanzara della malaria.”

Crisanti sulla zanzara coreana: perché ha colonizzato la Lombardia

“La cosa importante di cui dobbiamo tenere conto è che le zanzare sono in competizione fra di loro. Se abbiamo cercato di eliminare la zanzara tigre, è probabile che la zanzara coreana abbia preso il suo posto in Lombardia. Lo spazio glielo abbiamo generato noi.”

