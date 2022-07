Zanzara tigre: come allontanarla da casa

Con i giusti rimedi naturali, come le piante quali il geranio, ma anche zanzariere, si può allontanare la zanzara tigre dalla propria abitazione.

La stagione estiva può essere un periodo ricco di vari insetti che giungono in casa disturbando la quiete e il relax. Tra gli esemplari maggiormente comuni, vi è sicuramente la zanzara tigre che, rispetto alla classica zanzara, ha un morso che può essere più serio. Cerchiamo di capire come allontanarla e cosa fare.

Zanzara tigre

Nota con il nome scientifico di Aedes albopictus, è uno degli insetti maggiormente comuni presenti in natura. Una specie di zanzara tigre che, nel corso degli ultimi anni, si è diffusa rapidamente. A differenza della classica zanzara, il suo morso può causare problemi seri, per cui è bene fare particolare attenzione se si trova nel giardino oppure in casa.

Si riconosce per il suo corpo di colore nero con bande trasversali bianche, che presenta sia nella zona dell’addome che delle zampe. Si chiama in questo modo proprio perché le sue strisce trasversali ricordano il manto della tigre. In Italia è presente da diverso tempo dove riesce a vivere anche con le basse temperature.

Ha origine nell’Asia tropicale e subtropicale, ma in Italia si è diffusa largamente e non è raro incontrarla in regioni quali la Sicilia o la Sardegna. Agisce molto rapidamente arrivando anche a causare punture pruriginose e più acute rispetto alle classiche zanzare che sono qui da parecchio tempo.

Sicuramente nei mesi estivi è maggiormente possibile avvistarla nei pressi delle abitazioni oppure in casa giungendo a disturbare le giornate e serate tranquille in compagnia di amici o parenti oppure quando ci si rilassa nella tranquillità della propria casa.

Zanzara tigre in casa: consigli

Una specie che può entrare in casa dal momento che predilige gli ambienti particolarmente freschi e ombreggiati. La zanzara tigre tende a deporre le uova accanto a vasi e sottovasi dei fiori e tende ad agire solitamente nelle ore più fresche della giornata. Per questa ragione è molto utile svuotare l’acqua da questi luoghi onde evitare che non entri in casa.

Per evitare di andare incontro a punture e morsi o che entri in casa, si adottano le stesse identiche raccomandazioni della classica zanzara. Per evitare incontri ravvicinati, è bene optare per abiti di colore chiaro e indossare i pantaloni lunghi se non si è nella stagione estiva. L’uso di alcuni profumi o aromi dolci è un invito per questi insetti.

Applicare dei repellenti a base naturale sulla pelle, come la salvia o il basilico che emanano un odore che risulta essere intollerabile per queste specie. Per limitare l’ingresso in casa della zanzara tigre, l’uso di zanzariere da mettere sulla porta o sul letto è sicuramente una soluzione adeguata.

In giardino o in casa è sempre bene svuotare i contenitori ricchi di acqua perché proprio lì vanno a rintanarsi per depositare le uova. Potare le siepi e i cespugli perché possono annidarsi in questi luoghi. In casa sarebbe utile anche munirsi di un dispositivo scaccia zanzare quale Ecopest Home che le allontana in modo definitivo.

Zanzara tigre: come allontanarla da casa

