Zanzare a novembre in casa: le cause e il miglior rimedio naturale

In novembre, per scacciare le zanzare da casa, si consiglia di eliminare qualsiasi fonte di umidità come i sottovasi od optare per un repellente adatto.

Il mese di novembre, appena cominciato da qualche giorno, si caratterizza per la presenza in casa di ospiti sgraditi e non presenti di solito in questa stagione. Sono le zanzare che possono trovarsi un po’ ovunque: dal garage al giardino sino in terrazzo. Qui i metodi per allontanarle e anche le cause per cui entrano in questo periodo.

Zanzare a novembre in casa: cause

Nonostante il mese di novembre sia cominciato da un paio di giorni, nelle case continuano a esserci e fare la loro presenza le zanzare. Sono insetti che solitamente troviamo nelle abitazioni o anche in giardino durante il periodo primaverile-estivo, ma loro presenza in questo periodo dell’anno è alquanto anomala.

In alcune regioni sono maggiormente presenti le zanzare tigre che continuano a infastidire e punzecchiare. Nelle regioni come la Sicilia, dove le temperature toccano i 25° e oltre, non vi è da stupirsi. Sicuramente la presenza di questi insetti nelle abitazioni è dovuta essenzialmente alle temperature anomale di questo periodo.

Al sud sono cominciate anche a fiorire pianti come i ciliegi oppure le mimose che vedono la fioritura intorno a marzo, il che spiega anche la presenza massiccia di zanzare in casa a novembre. Le temperature anomale di novembre che si aggirano intorno ai 22-23° hanno sicuramente portato a un clima diverso a causa anche dell’anticiclone africano e del caldo eccessivo dell’estate.

Con queste temperature elevate, le zanzare si trovano molto bene anche perché riescono a riprodursi rapidamente. Per via del surriscaldamento globale, potremmo trovarle in casa anche a dicembre, come riferiscono gli esperti.

Zanzare a novembre in casa: consigli

In casa le zanzare continuano a essere ancora presenti, nonostante siamo ormai a novembre. Nelle stagioni fredde possono trovarsi in garage, cantine dove trovano un luogo e un ambiente adatto per la loro riproduzione. Per evitare di trovarle in casa anche in questo mese, è bene adottare delle strategie e seguire alcuni utili consigli.

Prima di tutto, è consigliabile cercare di tenere pulita, non solo gli ambienti interni della casa, ma anche gli esterni, come il giardino eliminando le sterpaglie e le erbacce, compreso il terrazzo o davanzale. Bisogna prestare attenzione anche alle fonti di umidità ricordandosi di svuotare i sottovasi, le grondaie, ecc. che sono attrattiva per questi insetti.

Si consiglia di chiudere in maniera ermetica qualsiasi contenitore. Si può abbellire gli interni ed esterni con piante che fungono da antirepellente contro le zanzare, come la calendula, la lavanda e la citronella che emanano un odore non tollerabile da questi insetti. Alcune erbe aromatiche come il timo o il rosmarino sono altrettanto indicate.

Nelle cantine e soffitte dove amano andare per svernare e riprodursi, è bene usare dei teli in plastica, un materiale impermeabile non traspirante. Ci sono poi i classici rimedi della nonna come la polvere di caffè da spargere nei punti di ingresso in modo da allontanarle o l’olio di sesamo che ha la stessa funzione.

