Zanzare: come combatterle e allontanarle da casa

Le zanzare sono insetti fastidiosi che è possibile allontanare e combattere grazie ai rimedi naturali e al miglior repellente elettronico in commercio.

Le zanzare sono insetti alquanto fastidiosi sia durante le varie attività che si svolgono, ma anche quando si dorme. Il loro ronzio è alquanto preoccupante ed è possibile eliminarle grazie ai vai rimedi naturali che si trovano in commercio e a metodi casalinghi molto utili.

Zanzare

Con le belle giornate e la stagione estiva in arrivo, arrivano puntuali le zanzare, con le loro punture fastidiose.

I vasi e i sottovasi sono il primo posto in cui controllare per vedere se questi insetti si trovano nei dintorni.

Se si hanno delle piante in casa oppure in giardino, è consigliabile svuotare i sottovasi dell’acqua in eccesso e se si hanno dei fiori pieni d’acqua, bisogna cambiarla spesso. Proteggere l’ingresso mettendo una zanzariera è sicuramente un ottimo metodo per tenerle lontane ed eliminarle. Le zanzariere permettono di proteggersi dalle punture di questi insetti.

In casa sono diversi i metodi che permettono di proteggersi e allontanarle, ma in giardino e all’aperto può essere un po’ più difficile, ma non impossibile. Sono insetti che temono il caldo e per questo motivo stanno spesso nelle zone all’ombra, magari nelle praterie, in cui vi è maggiore umidità in modo da riprendersi dalla calura estiva.

Per allontanare le zanzare da casa, l’aria condizionata che solitamente durante la stagione estiva è accesa, può infastidirle e rappresenta la soluzione maggiormente efficace in quanto fanno fatica a regolare la loro temperatura corporea e possono andare incontro a shock termico.

Zanzare in casa: come combatterle

Per allontanare e combattere le zanzare in casa, invece di usare i soliti repellenti che sono dannosi, non solo per l’ambiente circostante, ma anche per la salute dell’uomo, ci sono diverse soluzioni e rimedi sia casalinghi che naturali che risultano particolarmente efficaci per sbarazzarsi di questi fastidiosi insetti. Sono un vero incubo, soprattutto con l’arrivo della primavera e stagione estiva.

Dall’aroma di caffè da mettere nei sottovasi oppure vicino alle finestre e alle porte, è un odore che infastidisce le zanzare per cui non osano nemmeno avvicinarsi sino al limone e aceto che irrita, sono solo alcune delle possibili soluzioni che si hanno a disposizione per combatterle. Si può mettere dei chicchi di caffè in un piatto e ricoprirlo di carta d’alluminio. Accendere con un accendino e lasciare bruciare: l’aroma le infastidisce e le allontana.

Oltre al caffè, vi sono altri rimedi quali il geranio, la lavanda che hanno un odore che è considerato molto forte per le zanzare. Bastano anche solo delle piante di lavanda o di geranio da mettere sul balcone oppure degli oli essenziali a base di questi odori per allontanare in maniera definitiva le zanzare.

Vi è poi un rimedio fai da te da spruzzare su braccia e gambe. Una soluzione naturale che consiste nel far bollire del basilico e della menta per circa 20 minuti. Filtrare il liquido e conservarlo in frigo. In seguito, spruzzarlo sulle gambe e braccia per tenerle a distanza.



Zanzare: miglior rimedio

Per ovviare al problema delle zanzare in casa e sbarazzarsene, insieme alle varie soluzioni e consigli forniti, vi è anche un repellente molto utile ed efficace quale Ecopest Home. Un dispositivo elettronico da usare sia contro insetti quali zanzare e mosche, ma anche per proteggersi dai roditori. Un repellente elettronico che si basa su una doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni.

E’ considerato il miglior rimedio anti zanzare perché davvero veloce ed efficace e non dannoso per tutta la famiglia. Infatti, al momento, è il dispositivo anti zanzare più ordinato. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a Ecopest Home non si ha più il pericolo di essere disturbati dalle zanzare o da qualsiasi altro insetto mentre si dorme. Un prodotto ecologico e silenzioso che permette di godersi la casa in totale relax e tranquillità senza quel ronzio fastidioso.

Ha un sistema di repulsione che protegge sia l’uomo, ma anche gli animali domestici. Si estende per un raggio d’azione di 250 metri quadrati ed è sufficiente collegarlo alla presa di corrente per fare in modo che si attivi. Un prodotto che funziona, molto efficace e utile.

Chi fosse interessato all’acquisto di Ecopest Home, dal momento che è originale ed esclusivo, può farlo solo sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna riempire il modulo e inviare l’ordine. Questo repellente elettronico è in vendita promozionale stagionale a 49,90€ per due confezioni (invece di 100€) con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con carta di credito, Paypal oppure in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.