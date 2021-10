Zanzare coreane resistenti al freddo: come eliminarle

Le zanzare coreane si distinguono da altre specie della stessa famiglia dal momento che riescono a resistere alle basse temperature e quindi al freddo

Si pensa che con l’abbassamento delle temperature molti insetti non dovrebbero comparire nelle case o in natura, ma non è così. Oltre alle cimici, vi sono altri insetti che stanno proliferando e giungendo nelle aree italiane. Si tratta delle zanzare coreane che sono in grado di resistere al freddo e che sono abituate a fronteggiare le basse temperature. Cerchiamo di capire bene come siano e il modo per eliminarle.

Zanzare coreane

Un insetto che sembra non dare tregua neanche nel periodo invernale dal momento che non teme il freddo. I primissimi esemplari di zanzare coreane sono stati avvistati per la prima volta nel 2011 per la precisione nel nord Italia a Belluno, ma risulta essere molto diffusa anche in Lombardia dove sembra essere giunta a bordo dei voli internazionali dall’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo.

Nell’estate dello scorso anno, durante un programma di aree a rischio, i ricercatori ed esperti del settore hanno individuato questa nuova specie di zanzare coreane in Lombardia nelle province di Bergamo e Brescia. Proprio in queste aree, sono riusciti a prelevare circa 6000 larve e tantissime centinaia di uova di zanzare coreane provenienti da stagni, vasche d’acqua, ecc.

Proprio in queste zone, sempre secondo gli esperti sono state individuate le zanzare coreane che appartengono alla specie Aedes Koreicus e si diffondono soprattutto nell’isola vulcanica della Corea del Sud, per la precisione nel distretto di Jeju. Sempre secondo i professionisti del settore, si trovano anche in Giappone, in alcune zone della Russia e in Cina.

A differenza della maggior parte delle altre specie di zanzare che si trovano in natura, le zanzare coreane resistono molto bene al freddo e a condizioni climatiche non favorevoli. Dopo averla avvistata per la prima volta a Belluno, le segnalazioni sono aumentate al punto che è stata vista anche nella zona collinare montana del Veneto e del Trentino.

Zanzare coreane: caratteristiche

Sono una specie tipica dell’Asia orientale che si adatta molto bene al clima freddo e alle basse temperature della stagione autunnale-invernale. Le zanzare coreane appartengono alla specie Aedes Koreicus e proprio perché riescono ad adattarsi molto bene alle temperature del periodo. Si stanno espandendo rapidamente non solo a Belluno, ma anche in altre zone del Nord Italia.

Presente non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, tra cui il Belgio dove è stata segnalata per la prima volta nel 2008. Si adatta molto bene a temperature che si aggirano intorno ai 23-28°, ma anche nelle regioni montuose. A differenza di altre specie e delle sue “sorelle” può diffondere malattie diventando quindi un vettore di virus per l’uomo e gli animali.

Riescono a resistere e vivere anche ad altitudini maggiori, quindi tra gli 800 e i 900 metri proprio per questa sua capacità di non patire il freddo. Assomiglia per certe caratteristiche alla zanzara tigre ed è attiva tutto il giorno. Giunge in Europa in seguito al commercio delle piante tropicali o di altre merci.

Si differenziano da altre specie, dal momento che le zanzare coreane non hanno come le zanzare tigre la linea bianca longitudinale presente sul dorso. Molto grande, anche se meno aggressiva. Sfrutta le varie raccolte d’acqua come i sottovasi delle piante per deporre le uova ed è in grado di trasmettere malattie come l’encefalite giapponese o anche la filariosi nei cani.

