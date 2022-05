Zanzare di notte: come allontanarle da casa

Tenere chiuse le tapparelle, installare una zanzariera oppure mettere degli oli essenziali permette di allontanare le zanzare che agiscono la notte.

Durante la notte può capitare di non riuscire a dormire sonni tranquilli. Non sempre la causa è dovuta a un incubo, ma dipende dalle zanzare, questi insetti che si aggirano nel buio rischiando anche di pungersi. Cerchiamo di capire come comportarsi quando questi insetti giungono in casa e i rimedi da adottare.

Zanzare di notte in casa

Quando la luce comincia a calare e inizia a giungere la sera, ecco che le zanzare si fanno notare e spesso disturbano il sonno durante la notte quando hanno maggiore possibilità di agire e, quindi, di mordere. Nelle ore buie, come appunto la fase notturna, raggiungono il loro picco e riescono a portare a termine la loro azione.

Di notte diventa davvero difficile riuscire a dormire a causa della presenza di questi insetti che, con il loro ronzio, infastidiscono disturbando il sonno. Sono insetti davvero fastidiosi e le loro punture possono essere portatrici di malattie, per cui è bene prendere qualche accorgimento in modo da evitare che possano agire.

Le zanzare sono attratte anche per il respiro dal momento che, durante il respiro, sfruttiamo l’ossigeno disponibile nell’aria in modo da nutrire i tessuti dell’organismo. Quando si va a dormire si tende a muoversi di meno permettendo all’insetto di iniziare ad agire e rischiando di mordere.

Zanzare di notte in casa: come fare

Per liberarsi delle zanzare, soprattutto la notte, è bene adottare alcuni stratagemmi e trucchi che permettano di allontanarle, non solo dalla stanza, ma anche dalla casa, in generale. Durante la stagione calda tendono a riprodursi ed è per questo che sono molto più comuni. Prima di tutto, una zanzariera da mettere sulle porte o le finestre è la cosa migliore per impedirne l’ingresso.

Ci sono alcuni rimedi naturali come il caffè in polvere. Si può usare un nebulizzatore con all’interno del caffè liquido da spruzzare in alcuni angoli strategici della casa come davanzali, balconi e finestre. Questi insetti non amano particolarmente questo odore e se ne allontanano rapidamente. Ci sono alcune piante antizanzare come la menta, il basilico che non riescono a tollerare.

Dal momento che sono particolarmente sensibili agli odori, è possibile mettere in camera da letto degli oli essenziali a base di lavanda, tea tree o menta piperita. Sono sufficienti alcune gocce da mettere vicino alle finestre oppure sulla pelle per una ottima crema e repellente naturale antizanzare per evitare che disturbino i sogni.

Si può anche tappare e chiudere le porte e le finestre durante le ore notturne in modo che non giungano a disturbare oppure optare per un metodo efficace quale Ecopest Home che le allontana all’istante.

Zanzare di notte in casa: miglior rimedio

