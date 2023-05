Zanzare in arrivo: le alternative ai veleni

Per prevenire le zanzare in arrivo, è bene adottare tecniche e rimedi validi che impediscano l'accesso in casa.

Le giornate calde e soleggiate, per quanto piacevoli, sono anche spesso disturbate dalla presenza di alcuni insetti in casa o in giardino. Alcuni insetti come le zanzare sono particolarmente prolifici in questo periodo, per cui è bene adottare alcune tecniche e suggerimenti per tenerle lontane evitando così i pesticidi.

Zanzare in arrivo

l’arrivo di insetti come le zanzare può rappresentare un vero e proprio problema, dal momento che questi insetti entrano da porte o finestre lasciate aperte. Rappresentano una seccatura soprattutto durante i mesi estivi, sebbene vi siano alcune specie ed esemplari che si possono manifestare e palesare anche durante l’inverno.

Coloro che hanno un giardino possono essere alquanto preoccupati poiché non riescono a godere del piacere di stare all’aperto a causa della presenza di questi insetti che giungono a disturbare con il loro ronzio. Le temperature calde sicuramente portano a intensificare la presenza di questi parassiti nelle abitazioni e negli spazi verdi.

Non sono solo fastidiose per le punture che possono causare, ma alcuni esemplari di zanzare arrecano anche conseguenze e malattie come la malaria o la febbre dengue che possono essere pericolose. Al giorno d’oggi, poi sono varie le specie presenti in natura. Man mano che ci si avvia verso le giornate calde, la presenza di questi insetti comincia a moltiplicarsi.

Tendono poi a nidificare in vasi e sottovasi e in tutti quei luoghi dove è presente l’acqua stagnante dove possono deporre le uova e quindi dare il via a nuovi esemplari che possono invadere la casa.

Zanzare in arrivo: come fare

Dal momento che la presenza delle zanzare può essere pericolosa, considerando anche alcune specie esistenti in natura, bisogna, fin da ora, adottare delle misure preventive che possano risolvere rapidamente questo problema evitando l’uso di veleni o pesticidi che sono alquanto dannosi e nocivi. Sono diversi i rimedi e alcuni davvero molto semplici.

Per impedire l’ingresso in casa o in giardino di questi insetti, si può scegliere di munirsi di zanzariere da applicare alle porte o alle finestre in modo che abbiano l’accesso sbarrato. Dal momento che amano molto deporre le uova nei vasi e sottovasi, è bene cercare di mantenere i contenitori in giardino senza tappo dal momento che possono riempirsi di acqua con la pioggia e attirarle.

Quando le giornate sono maggiormente calde, sarebbe meglio evitare di applicare sulla pelle delle creme e dei profumi fruttati dal momento che sono fonte di attrattiva per le zanzare. Ci sono poi una serie di rimedi casalinghi che fanno in modo di non avvicinarle a casa. Alcune piante come il geranio da disporre sul balcone permettono di allontanarle.

Una ciotola di aceto con una o due fette di limone, ma anche della cipolla o dei chiodi di garofano da mettere nei pressi dei punti di ingresso impedisce di allontanarle. Alcune piante come il basilico o la lavanda, ma anche il timo non sono tollerate da questi insetti che si allontanano immediatamente.

Zanzare in arrivo: rimedio naturale

I pesticidi e gli insetticidi non sono da considerarsi una soluzione adeguata per proteggersi dalle zanzare in quanto nocivi e dannosi. Per queste ragioni, ci sono alternative efficaci e meno invasive come Ecopest Home, un dispositivo che ha una lunga durata e una autonomia non indifferente che aiuta a tenerle lontane.

Un repellente innovativo e ultratecnologico che, basandosi sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che gli esseri umani non captano, ma questi insetti percepiscono, è possibile fare in modo che non si avvicinino e quindi non entrino in casa. Inoltre, è protettivo anche per gli esseri umani e animali domestici.

Ha una protezione massima che dura 24 ore 7 giorni su 7 con un raggio di azione che copre una area abbastanza ampia pari a circa 250 metri quadrati. Un investimento semplice e adatto per allontanare, non solo insetti come le zanzare, ma anche altri esemplari che si aggirano in casa come scolopendre, moscerini, mosche, scutigere e anche i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione valida, silenziosa poiché non emette rumori che possano infastidire e inodore al momento dell’accensione. Il funzionamento è molto semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per agire sin da subito. Un dispositivo come Ecopest Home è ecologico, quindi non causa danni all’ambiente.

Le sue dimensioni sono compatte e contenute per cui è possibile posizionarlo ovunque, anche in camera dei bambini senza problemi o danni.

Per ordinarlo, si consiglia di diffidare delle imitazioni e acquistare un prodotto originale ed esclusivo soltanto sul sito ufficiale poiché non reperibile nei negozi fisici o virtuali. si inseriscono i dati nel modulo di acquisto, rimanendo in contatto con l’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Il costo è di 49,90€ per due confezioni con pagamento alla consegna, tramite Paypal o contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.