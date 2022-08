Zanzare in casa a fine estate: come eliminarle

Verso la fine dell'estate, bisogna cercare di contrastare le zanzare che giungono in casa e rimedi naturali come le erbe aromatiche possono aiutare.

L’estate sta per giungere a conclusione, ma oltre al caldo che dobbiamo affrontare, vi è anche un’altra incombenza. Si tratta delle zanzare che giungono in casa disturbando i momenti di relax e serenità. Cerchiamo di capire come allontanarle dalla propria casa con metodi naturali ed efficaci.

Zanzare in casa a fine estate

La presenza delle zanzare in casa è evidente considerando che, con il caldo giungono a disturbare con il loro ronzio e punture. Sebbene l’estate sia ormai alla conclusione, questi insetti continuano imperterriti a essere presenti e si trovano in ogni angolo della casa. Basta lasciare una finestra aperta ed eccole giungere puntuali.

si nutrono di sangue, sia di origine animale che umana. In estate si trovano in ogni zona: dalla camera da letto al giardino, ecc. Di notte tendono ad agire maggiormente causando pomfi nelle braccia e nelle gambe. Man mano che si va incontro a temperature più rigide e a un calo del caldo, ecco che cominciano a diminuire.

Verso la fine dell’estate, cominciano ad andare in letargo nascondendosi nei luoghi più disparati, tra cui solai, tronchi e anche grotte. Verso loa fine dell’estate, in casa lke zanzare si possono trovare praticamente ovunque: dai vasi ai sottovasi oppure vicino ai cestini e sacchi dell’immondizia. Sono alcuni degli angoli e zone in cui si possono maggiormente trovare.

Nonostante l’estate sia ormai alla fine, le zanzare continuano ad accompagnare le nostre giornate e serate. Evitare di lasciare la finestra o la porta aperta, fare attenzione alle briciole o ai residui di cibo, permette sicuramente di tenerle alla larga.

Zanzare in casa a fine estate: consigli

Per evitare di avere le zanzare in casa è sempre bene prendere dei provvedimenti e adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da tenerle a distanza. Per impedire che questi insetti possano agire e pungere, si può pensare di installare in casa delle zanzariere, considerate una soluzione economica e veloce per un ambiente più sereno lontano da questo ronzio fastidioso.

Bisogna poi evitare tutti i ristagni di acqua dal momento che proprio qui depositano le uova. Si consiglia di svuotare i vasi e sottovasi di acqua in modo che non avvicinino. In giardino o in balcone è possibile far crescere delle erbe aromatiche che emanano un profumo che risulta alquanto fastidioso per questi insetti per cui non osano avvicinarsi.

Le piante ed erbe aromatiche come il geranio, il basilico e anche la citronella non sono particolarmente graditi alle zanzare per cui si allontanano immediatamente. Le candele alla citronella sono una ottima alternativa ai prodotti o repellenti chimici e basta posizionarle sulle finestre o sul davanzale di casa.

Nella stagione estiva, complice anche il caldo, si tende a fare docce frequenti proprio per rinfrescarsi. Le docce frequenti abbassano il calore corporeo, uno dei fattori principali per cui le zanzare sono attirate. Si raccomanda di evitare o limitare il consumo di cibi piccanti e bevande gassate poiché aumentano la produzione di anidride carbonica che attira le zanzare.

