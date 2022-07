Zanzare in casa ad agosto: come allontanarle senza veleni

Le zanzare in casa ad agosto si possono allontanare con rimedi naturali e soluzioni efficaci che sono una alternativa ai pesticidi.

Che sia al mare, in montagna o anche in città, nulla ferma le zanzare che giungono a disturbare con il loro ronzio anche durante il mese di agosto e i giorni di ferie. Qui forniamo una serie di consigli su come tenerle a distanza senza l’uso di veleni o altri pesticidi che sono dannosi sia per gli umani che gli animali.

Zanzare in casa ad agosto

In agosto, anche quando si è in vacanza, al mare o in montagna, capita che le serate e giornate siano rovinate dalle zanzare che giungono nelle nostre case infastidendo con il loro ronzio e fastidio. Neanche questo mese estivo è immune dalla presenza di questi insetti che arrivano nel giardino o entrano in casa.

Sono attirati dall’anidride carbonica che rilascia l’organismo per cui sono attratte verso alcuni esseri umani, arrivando a pungerli. I profumi, sia della pelle, ma anche quelli artificiali delle case cosmetiche, sono un’ulteriore fonte di attrattiva per questi insetti che entrano in casa disturbando le nostre vacanze e ferie.

La luce ultravioletta le attrae particolarmente e questo spiega la ragione per cui si trovano moltissime zanzare negli appartamenti e nei balconi durante il mese di agosto. Le femmine di zanzara sono quelle che pungono maggiormente perché proprio nel sangue possono trovare la loro principale fonte di nutrimento.

Le zone paludose e cariche di umidità, ma anche una pozzanghera oppure l’acqua stagnante presente in un vaso o sottovaso dei fiori è una ragione per cui si intrufolano nelle nostre case. Una finestra o porta lasciata aperta, considerando il caldo del mese di agosto, ma anche la spazzatura e i sacchi dell’immondizia, sono un lascia passare per questi insetti.

Zanzare in casa ad agosto: consigli

In questo mese le zanzare entrano in casa per svariati motivi, come si è detto, ma per difendersi e proteggersi da questi insetti, sono diversi i metodi efficaci da poter usare. Considerando che i veleni e i pesticidi sono dannosi per gli esseri umani, è bene optare per dei rimedi e delle soluzioni a base naturale che permettono di allontanarle.

Tra i metodi naturali, i gerani e la lavanda sono sistemi sicuri per tenerle a distanza. L’olio alla citronella, ma anche le candele a base di questo componente, sono un sistema efficace e adatto sia per piccoli che grandi spazi. Oltre a questo rimedio, anche accendere dei bastoncini di incenso da posizionare sui balconi degli appartamenti durante le ferie è sicuramente utile per allontanarle.

L’olio di Andiroba, così come l’olio di Neem sono considerati validi e ottimi repellenti naturali per scacciarle definitivamente dalla propria abitazione. Ci sono poi i classici rimedi della nonna ritenuti efficaci per liberarsi delle zanzare, come la fetta di limone in una ciotola pieno di aceto. In agosto è consigliabile indossare un abbigliamento antizanzare.

I colori bianco, verde e giallo sono, tra i colori di abbigliamento maggiormente indicati da indossare in modo da tenere lontano questi insetti e si consiglia di evitare tonalità scure come il nero e il rosso che le attraggono. Ci sono poi anche dei repellenti che usano gli ultrasuoni per scacciarle, come appunto Ecopest Home che è una valida alternativa a queste sostanze dannose.

Zanzare in casa ad agosto: rimedio naturale

Per riuscire a liberarsi dalle zanzare nel mese di agosto, quando si è in vacanza e in ferie dal lavoro, oltre ai classici rimedi naturali consigliati e molto comuni, vi è un’altra alternativa valida che è considerata la migliore per il rapporto qualità prezzo, considerando che è priva di qualsiasi controindicazione o effetti collaterali.

In commercio si trovano vari repellenti, ma quello che consigliamo qui per le sue proprietà è proprio Ecopest Home, un diffusore che usa gli ultrasuoni e molto efficace. In questo modo si garantisce il relax e la tranquillità alla propria casa godendosi le vacanze in totale pace. Un diffusore che si può usare in qualsiasi stanza.

Un repellente a ultrasuoni che copre circa 250 metri quadrati fungendo così da barriera contro questi insetti e moltissimi altri. Infatti, Ecopest Home è valido sia per allontanare le zanzare, ma anche per altri insetti che possono essere presenti in casa nel mese di agosto, come le scutigere, gli scarafaggi, le blatte, ma anche gli stessi topi.

Grazie alle sue funzioni, benefici, rapporto qualità prezzo e sicurezza, è definito il miglior rimedio sicuro contro zanzare ed insetti in casa. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Protegge tutta la famiglia in modo sicuro, per tutto il giorno e sette giorni su sette. Basta semplicemente collegarlo alla presa elettrica per cominciare a sfruttare qualsiasi suo vantaggio e uso. Una formula economica, sicura ed ecologica, dal momento che non usa batterie, inoltre, non inquina, è silenzioso e inodore ed è sicuro sia per gli animali domestici che gli esseri umani, in generale.

Ecopest Home non si acquista nei negozi o e-commerce, ma soltanto cliccando qui per il sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati personali e attivare così la promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98€ . Il pagamento avviene tramite Paypal, carta di credito e in contrassegno, quindi al corriere in contanti non appena giunge il pacco a casa.