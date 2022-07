Zanzare in casa: come fare senza zanzariere e pesticidi

L'uso di piante aromatiche come l'eucalipto o la calendula, ma anche svuotare i sottovasi, permette di scacciare le zanzare senza l'uso di pesticidi.

A causa delle finestre e porte che si lasciano aperte, capita di avere in casa ospiti non particolarmente simpatici e graditi. Si tratta delle zanzare in casa che possono giungere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, disturbando la quiete. Cerchiamo di capire cosa usare come metodo alternativo alle zanzariere e ai pesticidi.

Zanzare in casa

Sono gli insetti maggiormente comuni durante la stagione estiva. Entrano in casa disturbando la quiete e tranquillità delle giornate. Si tratta delle zanzare, insetti molto piccoli, ma fastidiosi e noiosi con il loro ronzio. Che sia di giorno o di notte, giungono nelle abitazioni disturbando e pungendo causando punture che si possono trattare con rimedi naturali.

Sono insetti che possono resistere anche alle basse temperature e agli inverni particolarmente rigidi e freddi. In una casa possono vivere da un minimo di poche settimane sino a cinque mesi proprio perché hanno trovato il loro habitat ideale che le permette di riprodursi. Le specie presenti in natura non sono tutte uguali.

Alcuni esemplari, come la culex pipiens, che è la più comune, ama nascondersi in determinati anfratti per sopravvivere magari all’inverno e alle temperature fredde del periodo. Si consiglia di prestare particolare attenzione a cantine, soffitte, ma anche a tutti i ristagni d’acqua perché proprio lì vanno a depositare le uova.

In casa possono entrare dalla porta o dalla finestra lasciata aperta, magari durante la stagione primaverile ed estiva. Inoltre, le zanzare sono molto attratte da cose dolci e leccornie varie, per cui è sempre bene controllare tutto onde evitare di ritrovarle in casa.

Zanzare in casa senza zanzariere

Per tenere lontane le zanzare in casa ed evitare che possano giungere nelle varie stanze, non è necessario usare le zanzariere o pesticidi, ma ci si può affidare a soluzioni pratiche e soprattutto naturali che non hanno effetti collaterali sugli esseri umani. Sono diverse le alternative all’uso di zanzariere, come le tende antizanzara.

Sono complementi d’arredo che impediscono a questi insetti di entrare in casa. Sono degli oggetti che è possibile installare sia su porte che finestre impedendo loro l’accesso. Un’altra soluzione è optare per infissi intelligenti che permettono sia di avere aria fresca e pulita in casa, ma allo stesso tempo non si corre il rischio di avere le zanzare o altri insetti nella propria dimora.

Gli zampironi, ma anche le candele a base di citronella sono un metodo naturale e pratico per liberarsi per sempre di questi insetti. Sono metodi molto diffusi che rilasciano un odore non particolarmente gradevole per cui le zanzare, non sopportandolo, neanche si avvicinano permettendo di godersi la serenità domestica senza il loro ronzio.

L’eucalipto, la calendula, ma anche la stessa citronella sono piante aromatiche che emanano un odore non gradito a questi insetti. Svuotare i depositi di acqua come sottovasi o vasi di fiori, insieme all’uso di un repellente elettronico come Ecopest Home aiuta a scacciarle definitivamente in modo sano ed efficace.

Zanzare in casa: rimedio naturale

Come si è visto, sono diverse le soluzioni e i consigli utili che permettono di tenere lontano le zanzare in casa, ma la migliore è sicuramente Ecopest Home, un repellente elettronico molto apprezzato e privo di effetti collaterali. Consigliato anche dai consumatori, come si legge dalle recensioni. Privo di qualsiasi controindicazione, quindi non arreca danni agli esseri umani o agli animali domestici.

Si tratta di un repellente elettronico che sfrutta la doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni. Grazie a questo prodotto, le zanzare non solo si allontanano, ma neanche osano avvicinarsi alla casa permettendo di godersi il totale relax e la tranquillità dell’ambiente domestico senza ronzii e fastidi, soprattutto la notte.

Si può posizionarlo in qualsiasi stanza, compresa la stanza dei bambini, attaccandolo semplicemente alla presa di corrente. Copre fino a 250 metri quadrati fornendo una protezione totale h24 per tutti i giorni della settimana. Un dispositivo come Ecopest Home è consigliato perché efficace ed economico. Con un piccolo investimento è possibile liberarsi per sempre delle zanzare in casa.

Un repellente elettronico che protegge l’ambiente, gli esseri umani, ma anche gli animali domestici. Un dispositivo ecologico, innovativo, silenzioso poiché non emette nessun rumore e funge da barriera proteggendo. Un metodo che è considerato un’alternativa ai pesticidi o insetticidi considerati particolarmente dannosi.

