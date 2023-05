Zanzare in casa: come prepararsi all'estate

Zanzare in casa: come prepararsi all'estate

Per prepararsi all'arrivo delle zanzare in estate in casa, l'uso di determinati rimedi come le zanzariere permette di evitare il loro ingresso.

Nonostante il periodo estivo non si è ancora giunto, le belle giornate di sole comportano la presenza di insetti alquanto fastidiosi e noiosi presenti in casa. Tra le varie specie, le zanzare sono sicuramente le più comuni e, in vista del periodo estivo, cerchiamo di capire come prepararsi e risolvere così il problema che può crearsi con la loro presenza.

Zanzare in casa

Sebbene siano insetti particolarmente comuni durante la stagione estiva, le zanzare sono attive anche nella stagione primaverile quando cominciano a impollinare i fiori. Sono insetti alquanto fastidiosi per il loro ronzio, oltre a essere un vero e proprio incubo delle serate all’aria aperta e delle notti insonni dal momento che agiscono mordendo.

Un insetto che attira da sempre l’attenzione e di cui si contano più di 3000 specie esistenti in natura. Oltre alla classica zanzara che è molto comune e tende ad agire e pungere durante il giorno, vi sono anche altri tipi come la zanzara cittadina che tende a nidificare in zone umido rurali, soprattutto durante le ore serali, mentre è inattiva la notte.

La zanzara comune e la zanzara tigre sono le due specie maggiormente comuni nelle case dove tendono a nidificare nei vasi e sottovasi dove è presente l’acqua. I secchi e sottovasi sono i luoghi ideali dove le zanzare possono nidificare e deporre così le uova. Mantenere pulite queste zone è fondamentale proprio per evitare che possano entrare in casa.

Gli innaffiatoi vengono dimenticati pieni di acqua e questo fa sì che attiri questi insetti. In casa tendono a nascondersi sotto i tetti, tra le tende di casa lasciate aperte durante il giorno oppure in prossimità di finestre da dove entrano negli ambienti. Si possono anche trovare nei luoghi maggiormente frequentati della casa o dove si trovano più persone.

Zanzare in casa: cosa fare per l’estate

Considerando che l’estate è il periodo in cui le zanzare tendono maggiormente a manifestarsi e palesarsi, e trovarle in casa non è mai piacevole, bisogna cercare di capire come comportarsi in modo da prevenire un eventuale loro ingresso nell’abitazione.

A tal proposito, si consiglia fin da ora di correre ai ripari in modo da evitare un’invasione di questi insetti. Prendere le dovute precauzioni permette di allontanarle e fare in modo che agiscano in maniera indisturbata.

Per questa ragione, è bene evitare qualsiasi deposito d’acqua soprattutto nei sottovasi dal momento che utilizzano questo elemento per poter deporre le uova. Per prevenire l’ingresso delle zanzare in casa, si possono allontanare installando delle zanzariere alle finestre o alle porte o delle reti anti insetto in modo così da arieggiare gli ambienti.

La coltivazione di erbe aromatiche come basilico, lavanda, citronella e anche gerani non è solo un modo per abbellire e rendere maggiormente accogliente il balcone, ma tenere queste piante in vasetti permette di allontanare rapidamente questi insetti dal momento che detestano questi odori. Si consiglia poi di fare particolarmente attenzione alle sostanze zuccherine poiché questi insetti ne sono particolarmente ghiotti.

Zanzare in casa: miglior rimedio naturale

Considerando che, complice il bel tempo, le porte e le finestre di casa sono aperte, questo significa anche avere maggiore accesso alle zanzare che possono entrare indisturbate. Per evitare la loro presenza, soprattutto in previsione dell'estate, è bene optare per rimedi che siano efficaci e non invasivi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto ecologico poiché non usa batterie e non inquina, sicuro per gli esseri umani animali domestici, è inodore e silenzioso. Ecopest Home funziona molto bene, non solo con le zanzare, ma anche con altri insetti che possono sopraggiungere nel periodo estivo quali le mosche, le scutigere, i calabroni, ma anche roditori.

Per quanto riguarda l’acquisto si consiglia di diffidare delle imitazioni e optare per la certezza di un prodotto esclusivo e originale che si può ottenere soltanto dalla pagina ufficiale. Qui il consumatore deve soltanto inserire i dati personali nel modulo per essere poi contattato dall’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine per un costo di due dispositivi a 49,90€ con il pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti alla consegna direttamente al corriere.

