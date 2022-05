Zanzare in casa in estate: come allontanarle per sempre senza veleni e spray

Per scacciare in modo definitivo le zanzare in casa è possibile affidarsi a metodi naturali, come piante aromatiche quali lavanda che non sopportano.

L’estate è una stagione spensierata e allegra. Complice il caldo e le belle giornate di sole, in casa possono giungere ospiti non particolarmente graditi. Tra gli insetti che maggiormente infastidiscono con il loro ronzio, vi sono le zanzare che si possono allontanare con metodi più naturali che prescindono da veleni o spray, come spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Zanzare in casa

Le punture, i ronzii sono il chiaro segnale che le zanzare sono entrate in casa diventando l’incubo di molti. A prescindere dal luogo in cui si vive, che sia la campagna o la città, questi insetti giungono nelle abitazioni scatenando panico e paura in coloro che ne soffrono.

Liberarsi da questi insetti è assolutamente possibile usando metodi che siano naturali e soprattutto efficaci che non compromettano la salute. Prevenire è meglio che curare recita il detto e, per quanto riguarda le zanzare, è assolutamente vero, dal momento che sono attirate da circostanze particolari.

Bisogna fare attenzione al ristagno dell’acqua nei vasi dal momento che proprio qui le zanzare possono depositare le uova. Inoltre, questi vasi e i sottovasi bisogna che siano svuotati regolarmente proprio per evitare che gli insetti arrivino.

Le zanzare sono anche particolarmente attratte dal dolce e da creme e profumi dall’aroma fruttato che possono diventare fonte di attrattiva per le zanzare. Sono infastidite dagli odori che possono stordirle per cui tendono ad allontanarsi e neanche avvicinarsi alla casa.

Zanzare in casa in estate: consigli

Sono insetti davvero odiosi che possono infastidire le estati di molti e che rischiano di pungere. Per evitare che le zanzare possano entrare in casa durante la stagione estiva, ecco alcuni consigli utili per poterle allontanare nel modo corretto evitando i pesticidi che non sono mai da considerare la giusta soluzione.

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che si possono adottare per evitare che giungano in casa e mordano. Bisogna togliere i sottovasi e i vasi eliminando così i ristagni di acqua. Si consiglia anche di cambiare modo di vestirsi adottando abiti dai colori chiari in modo da non attrarle.

Installare delle zanzariere alle finestre o alle porte ne impedisce l’accesso. Si può anche provvedere ad attivare un dispositivo come Ecopest Home che permette di scacciarle e allontanarle evitando l’uso di pesticidi considerati dannosi per tutti gli inquilini in casa e anche per gli animali domestici, in generale.

Si può anche usare un repellente naturale come uno spray casalingo a base di basilico, odore che le zanzare mal sopportano. In casa si possono piantare delle piante che sono considerate scaccia zanzare, come l’aglio, la citronella, lavanda e la melissa, odori che non tollerano e le infastidiscono.

Zanzare in casa: miglior rimedio

Per allontanare le zanzare in casa o in giardino durante l’estate, Ecopest Home è considerato da molti la soluzione migliore sul mercato. Un dispositivo, un repellente elettronico considerato una valida alternativa all’uso di pesticidi e veleni che tiene lontano le zanzare, ma anche altri insetti, compreso i roditori.

Funziona grazie a una doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che è del tutto inudibile all’orecchio umano. Un dispositivo che ha un raggio d’azione di 250 metri quadrati creando una barriera invisibile contro gli insetti. Un dispositivo che protegge, sano ed ecologico. Non causa fastidi o rumori. Molto utile e facile da usare dal momento che si collega direttamente alla presa elettrica per fare in modo che funzioni. Funziona perché non solo le allontana, ma fa in modo che neanche si avvicinino alle abitazioni.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Non causa problemi permettendo di godersi il relax e la tranquillità della casa. Silenzioso e non emette odori. Protegge h24 sette giorni su sette sia gli esseri umani, ma anche gli animali domestici.

Non si ordina nei negozi o Internet per l’esclusività e originalità del prodotto, ma soltanto sul sito ufficiale lasciando i dati nel form in modo da attivare la promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e anche contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.