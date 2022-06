Zanzare in casa in estate: come allontanarle senza zanzariera

Le zanzare in casa sono ospiti fissi della maggior parte delle persone. Scopriamo insieme come tenerle lontane dalle nostre case senza zanzariere.

Le zanzare in casa in estate sono una seccatura con la quale noi tutti siamo, puntualmente, alle prese. Impedire a questi insetti l’accesso nelle nostre case e allontanarli, nel caso in cui questi entrassero nonostante i nostri accorgimenti, è importante non solo per la nostra quiete, ma anche per la nostra comunità, dato che le zanzare, al pari di altri insetti, sono vettori potenziali di patologie importanti.

Zanzare in casa

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali accorgimenti adottare per tenere le nostre case pulite e sicure, attraverso soluzioni alternative ai pesticidi chimici e alle zanzariere, che siano più efficaci e sicure, per il nostro bene e la nostra salute.

Zanzare in casa: consigli

Non tutti hanno una zanzariera alle porte e alle finestre di casa e anche chi ce l’ha, ad un certo punto, può ritrovarsi a dover combattere contro un’invasione di zanzare. Questi insetti, infatti, sono tanto piccoli quanto insidiosi, per cui è sufficiente una piccola crepa (o fessura) su una delle nostre porte o finestre e, persino, una piccola crepa (o fessura) su una delle nostre zanzariere, che le zanzare hanno libero accesso in casa nostra.

Allo stesso tempo, l’acqua stagnate, come può essere l’acqua all’interno di un secchiello, un annaffiatoio o all’interno del vaso di una pianta sono luoghi potenziali di riproduzione delle zanzare. Liberare la casa dell’umidità e dei residui di acqua è importante anche per una questione di igiene personale.

Pulire bene la casa e sigillare ogni potenziale fessura è importante, ma non sempre sufficiente. Scopriamo, quindi, come sbarazzarsi definitivamente delle zanzare.

Zanzare in casa: miglior rimedio

Il modo migliore in assoluto per tenere le zanzare lontane da noi e dalle nostre case in estate, senza ricorrere all’utilizzo delle zanzariera, è Ecopest, un dispositivo elettronico che svolge sia funzione preventiva che curativa, ovvero, se, da un lato, impedisce alle zanzare l’accesso in casa nostra, dall’altro, nel momento in cui queste sono già all’interno, le allontana grazie all’emanazione di ultrasuoni a bassa frequenza ed interferenza magnetica, che rende la nostra casa un ambiente invivibile per le zanzare.

Ecopest si sviluppa sulla base di una tecnologia avanzata, ma il suo utilizzo si rivela ottimale solo se il dispositivo è in funzione sia di giorno che di notte. D’altra parte, Ecopest è progettato per produrre un basso impatto economico e ambientale. Ecopest, dunque, salva le nostre tasche e l’ambiente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Progettato per agire lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, Ecopest mantiene le nostre case pulite e sicure per 24 ore su 24! Inoltre, il dispositivo è stato progettato per allontanare le zanzare, le formiche, gli scarafaggi, moltissime altre razze di insetti e, persino, i roditori.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.