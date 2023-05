Zanzare in casa: le alternative alle zanzariere

Alcuni insetti sono particolarmente fastidiosi e noiosi da tollerare e giungono in momenti spensierati e tranquilli. Gli insetti come le zanzare sono particolarmente comuni in questo periodo, ma le zanzariere e altri rimedi naturali, senza uso di veleni, permettono di tenerle lontano da casa e quindi di vivere in serenità.

Zanzare in casa

Si tratta d’insetti che, in questo periodo dell’anno, per via anche dell’aumento delle temperature e delle belle giornate di sole, stanno arrivando e, con porte e finestre lasciate aperte, le zanzare giungono in casa. Sono insetti che infastidiscono, non solo durante il giorno, ma anche la notte, soprattutto in estate, sono compagne molto fedeli e presenti.

I ristagni di acqua come i vasi e i sottovasi delle piante che si hanno in casa, ma anche le fonti idriche come i bidoni dell’acqua piovana, oppure l’immondizia lasciata fuori, sono fonte di attrattiva per questi insetti che ne approfittano per entrare nelle abitazioni. Inoltre, sono particolarmente ghiotte di cibo dolce, quindi è bene fare attenzione.

Gli insetti come le zanzare sono in grado di sopravvivere alle basse temperature e, infatti, alcune specie, riescono a vivere anche durante inverni particolarmente rigidi. Bisogna prestare attenzione al ristagno dell’acqua nei vasi dal momento che qui questi insetti possono deporre le uova per cui è bene svuotarli regolarmente.

Zanzare in casa e zanzariere

Per evitare la presenza delle zanzare in casa, è molto utile adottare alcuni utili accorgimenti che possano impedirne l’accesso. Tra le tante soluzioni, le zanzariere sono sicuramente raccomandate anche per l’efficacia e i risultati che donano. Si tratta di soluzioni funzionali in ogni stagione, anche perché non proteggono soltanto da questi insetti.

Installare le zanzariere alle porte e alle finestre della propria casa significa evitare che questi insetti possano invadere la propria casa. Inoltre, si rivelano una soluzione pratica, economica e anche comoda dal momento che possono essere utili tutto l’anno. Il mercato propone diverse soluzioni che permettono di adattarsi a ogni ambiente.

Per esempio, tra le diverse tipologie di zanzariere vi sono le tende zanzariera che, applicate a porte e a finestre, impediscono alle zanzare di entrare in casa. Si tratta di un elemento che risulta molto facile da montare poiché dotato di ganci e anelli da inserire nel bastone. Sono diversi i modelli e anche le colorazioni per dare un tocco di colore all’ambiente.

Le zanzariere sono una buona soluzione anche perché prive di sostanze tossiche e non hanno controindicazioni, a differenza di veleni o pesticidi. Si possono scegliere tra modelli elettrici da installare sul balcone oppure tipologie classiche di buona qualità e facili da installare nella propria abitazione domestica.

Zanzare in casa: miglior rimedio

Oltre alle zanzariere che sono un buon consiglio per tenere lontano le zanzare da casa, un altro rimedio altrettanto efficace e soprattutto senza effetti collaterali, è un dispositivo come Ecopest Home, molto apprezzato e anche consigliato dai consumatori. Un rimedio valido e indicato per la protezione della casa da questi insetti.

Un repellente anti-insetti che, grazie agli ultrasuoni di cui è dotato, permette di non far avvicinare questi insetti garantendo così un ambiente che sia ospitale e protetto. Gli ultrasuoni sono captati dagli insetti che si allontanano immediatamente. Infatti, ha una protezione h24 per 7 giorni su 7 in modo da proteggere non solo gli esseri umani, ma anche gli animali domestici. Agisce poi su un raggio di azione di circa 250 metri quadrati coprendo così una superficie ampia.

Un rimedio che sta ottenendo diversi consensi, dal momento che è un investimento economico e valido, oltre che funzionale, non solo contro le zanzare, ma anche insetti come le cimici, le mosche, le vespe, compreso i roditori. Il funzionamento è facile poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché agisca nell’immediato.

Inoltre Ecopest Home è silenzioso e inodore, per cui non risulta disturbare o emettere cattivi odori al momento dell’accensione. Un prodotto ecologico e utile anche da portare in vacanza considerando le sue dimensioni compatte.

