Zanzare in casa: le piante per scacciarle

La citronella, la calendula, ma anche gli oli essenziali a base di rimedi naturali sono una soluzione ottimale per scacciare le zanzare in casa.

Il caldo, le temperature assolate, ma anche le finestre e le porte aperte sono un lascia passare per le zanzare, ospiti sgraditi all’interno delle abitazioni. Cerchiamo di capire come poter fare per scacciarle grazie a rimedi naturali che le tengono lontane in modo sano e senza danni.

Zanzare in casa

Le porte e le finestre aperte sono ingressi e punti considerati strategici da dove possono entrare le zanzare giungendo in casa e disturbando la propria quiete e il relax durante le giornate estive. Inoltre, questi insetti tendono a disturbare, non soltanto durante il giorno, ma anche la notte, quando rischiano anche di pungere.

Le zanzare possono entrare in casa per le ragioni più varie. Sono attratte da sostanze dolci e zuccherine, per cui giungono in casa proprio per poterle gustare o perché avvertono la presenza di qualcosa di dolce e di fruttato che le attira. In estate non sempre è possibile tenere le finestre chiuse, per via del caldo, ma vi sono rimedi che sicuramente aiutano.

In Italia ne esistono di vari tipi, ma durante la stagione estiva, ve ne sono due esemplari che sono davvero fastidiose e noiose. La zanzara di colore marrone chiaro che emette uno strano ronzio e che punge la notte e la zanzara tigre, di colore nero dalle strisce bianche che non si cattura facilmente, ma la cui puntura può causare problemi seri.

Si consiglia, come sempre di fare particolare attenzione a questi insetti soprattutto la notte e adottare degli accorgimenti utili in modo da tenerle il più possibile a distanza dalla casa sia durante il giorno che nella fase del riposo, quando tendono ad agire maggiormente.

Zanzare in casa: rimedi casalinghi

Per allontanarle non è necessario usare pesticidi o insetticidi oppure altri trattamenti che possono essere dannosi, ma è molto importante riuscire a scacciarle in modo naturale con rimedi casalinghi e soluzioni fai da te che sono la cosa migliore. Installare delle zanzariere in casa da mettere alle finestre o alle porte può sicuramente aiutare a tenerle lontane e fare in modo che non si avvicinino.

Ci sono alcune piante come la citronella che emana un odore che è particolarmente sgradito alle zanzare creando confusione in questo insetto. Una pianta che è possibile trovare in commercio in vari formati: coltivarla in vasetto, oppure usare delle candele aromatizzate o ancora dei bastoncini da bruciare.

La calendula molto importante anche per prevenire le irritazioni e gli arrossamenti dalle punture delle zanzare è anche utile per tenerle a distanza. Contiene, infatti, una sostanza che risulta essere un repellente per questi insetti. Per questa ragione, è possibile decorare e abbellire sia il giardino che il balcone con questa pianta per evitare che gli insetti entrino in casa.

Ci sono poi degli scaccia zanzare agli ultrasuoni molto richiesti sul mercato come Ecopest Home, considerato il migliore del settore per i suoi ottimi benefici e risultati. Ci sono poi anche erbe aromatiche come basilico, prezzemolo che portano ad allontanarle.

Zanzare in casa: il rimedio migliore

Come detto, vi sono anche degli scaccia zanzare agli ultrasuoni e il miglior dispositivo dagli ottimi risultati, come rivelano anche i consumatori, è proprio Ecopest Home. Un repellente considerato la giusta alternativa ai pesticidi e insetticidi che possono nuocere che funziona grazie alla doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni.

Permette di proteggersi dalle zanzare, non solo durante il giorno, ma anche la notte. Un repellente elettronico che dona una protezione h24 7 giorni su 7 sia agli animali domestici, ma anche agli esseri umani, in generale. Copre una superficie molto ampia di circa 250 metri quadrati.

E’ considerato il miglior rimedio antizanzare grazie ai benefici immediati e alla sicurezza verso persone e animali.

Un dispositivo come Ecopest Home è molto utile da usare, non solo per le zanzare, ma anche per altri insetti che durante la stagione estiva giungono in casa, quali mosche, vespe, scutigere, e persino per i topi. Con questo scaccia insetti, non solo si allontanano, ma evitano di avvicinarsi in modo da potersi godere la tranquillità della propria casa.

Un investimento ecologico, sano, economico, innovativo e davvero facile da usare dal momento che basta attaccarlo alla presa di corrente affinché cominci a esercitare la sua funzione. Sicuro e silenzioso senza disturbare o interferire nelle attività quotidiane.

Ecopest Home non è ordinabile nei negozi o siti Internet, per la sua esclusività e originalità, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo inserendo i dati per poter attivare la promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.

