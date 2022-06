Zanzare notturne: come allontanarle da casa

Le zanzare notturne sono una seccatura con cui noi tutti siamo alle prese. Scopriamo insieme come liberarcene in modo semplice e sicuro per noi.

Le zanzare notturne sono una seccatura con cui noi tutti facciamo i conti, prima o poi nella vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come impedire a questi insetti di disturbare il nostro sonno e, in generale, come tenere le nostre case pulite e libere da questi insetti così piccoli e così insidiosi.

Zanzare notturne

Le zanzare sono attive soprattutto la notte e, in un certo senso, amano disturbare la nostra quiete e il nostro sonno. Questo succede perché, di notte, si suda di più e il sudore, come pure l’odore di altre sostanze chimiche che il nostro corpo emana mentre noi dormiamo, sono, per le zanzare, dei fattori attrattivi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali consigli possiamo seguire per sbarazzarci delle zanzare, in modo definitivo e sicuro per la nostra salute, e come fare, nel frattempo, per riposare bene la notte, tenendo le zanzare notturne e il loro morso lontano da noi.

Zanzare notturne in casa: consigli

Una delle soluzioni alla quale si ricorre più spesso, per contrastare il morso delle zanzare notturne, è quella di applicare sulla pelle scoperta un repellente. Tuttavia, i repellenti chimici hanno dei limiti e, a lungo andare, possono provocare degli effetti indesiderati sulla salute. I repellenti, ad esempio, non si possono applicare sull’area vicino la bocca e gli occhi, non si possono applicare sulle ferite, i tagli o sulla pelle irritata. Allo stesso modo, i repellenti non si dovrebbero applicare sulla pelle dei neonati al di sotto dei due mesi di età e non dovrebbero mai essere applicati sulle mani dei bambini.

In alternativa, potreste decidere di dormire indossando un pigiama a maniche lunghe e pantaloni lunghi. Tuttavia, tale soluzione non è fattibile a causa delle alte temperature di questi giorni.

Queste soluzioni, seppur limitate, potrebbero offrire, in ogni caso, qualche vantaggio. Ma se invece noi stessimo cercando una soluzione a lungo termine, alternativa a questi rimedi e molto più sicura per la nostra salute?

Zanzare notturne: miglior rimedio

Allontanare le zanzare notturne è molto importante per riposare bene e, ovviamente, per scongiurare i problemi di salute che potrebbero derivare dalla puntura di questi insetti, potenziali vettori di patologie che potrebbero determinare delle vere e proprie emergenze sanitarie all’interno di un Paese.

Ecopest è la prima soluzione grazie alla quale sbarazzarsi delle zanzare, una forma alternativa ai pesticidi chimici, che risolvono il problema solo temporaneamente e che, a lungo andare, possono provocare problemi di salute nell’essere umano.

Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata, che sfrutta l’emanazione di ultrasuoni a bassa frequenza e ad interferenza magnetica, con lo scopo di rendere le nostre case un ambiente invivibile per le zanzare, ma anche per altri insetti e per i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq e quando è in funzione per tutta la giornata, notte inclusa, mantiene le nostre case pulite e sicure per 24 ore su 24.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.