Zanzare: i rimedi per eliminarle dalla casa

Per tenere lontano le zanzare da casa o dal giardino, si consiglia di affidarsi ai migliori rimedi casalinghi.

Durante la stagione primaverile ed estiva, cominciano a comparire le zanzare, insetti davvero fastidiosi e difficili da eliminare. Per chi è stanco di averle sempre in casa, sono tantissimi i rimedi e le soluzioni casalinghe che si possono adottare per evitare di essere punti. Vediamo quali sono e cosa usare.

Zanzare

Dalla tigre alla coreana, sono varie le specie di zanzare che è possibile trovare. Infatti, gli esemplari sono davvero tantissimi e distinguerle può risultare davvero difficile e fastidioso. Le infestazioni di zanzare sia negli ambienti di lavoro, ma anche in casa, rischiano di rendere difficili le normali attività quotidiane.

Nei momenti di riposo, quando non depongono le uova, le zanzare adulte tendono a sostare in ambienti freschi che offrano loro protezione come il sottobosco, le zone paludose, ma anche i canali e i fossi, i magazzini, le stalle e tantissimi altri luoghi. L’attività di questi insetti si svolge in orari ben precisi: alcune agiscono durante le fasce notturne, altre al crepuscolo, mentre ci sono tipologie che agiscono soprattutto durante la fase diurna.

Sono un problema molto fastidioso da debellare in casa o in azienda. Inoltre, sembra che, in base anche agli ultimi dati forniti, negli ultimi anni, ci sia stata una quantità esponenziale di zanzare. Si tratta di una problematica che non bisogna assolutamente sottovalutare, anche perché rischia di essere un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone.

Per questa ragione, è molto importante cercare di adottare dei rimedi che possano essere utili per eliminarle sia in casa, ma anche in azienda. In questo modo è possibile stare molto tranquilli evitando di essere punti o che possano infastidire.

Zanzare: rimedi casalinghi

In estate, che sia sul balcone o il terrazzo, si è letteralmente invasi dalle zanzare. Complice il caldo e le finestre aperte, questi insetti s’insinuano ed entrano in casa disturbando e rovinando le piacevoli giornate. Per eliminarle dalla casa ed evitare che possano insinuarsi, si consiglia, invece di optare per rimedi che si trovano in commercio e che non sempre fanno bene, di optare per soluzioni green e casalinghe.

Le zanzare non amano gli odori forti in quanto è fonte di disturbo per loro e li stordiscono, per questa ragione, si consiglia di usare l’aroma di caffè che è considerato un ottimo antirepellente. Per allontanarle, basta bruciare un po’ di caffè in polvere e metterlo nei vasi, in questo modo non oseranno neanche avvicinarsi.

Il limone e l’aceto sono ingredienti naturali, economici che le infastidisce. Basta tagliare alcune fette di limone per bagnarle con l’aceto e posizionare il liquido sotto davanzali e porte in modo che si allontanino e non si avvicinino neanche. Per chi non ha in casa del limone e dell’aceto, è possibile sostituirli con della cipolla e chiodi di garofano.

Oltre a queste soluzioni naturali, ci sono anche diversi oli essenziali al limone oppure alla lavanda che permettono di eliminare le zanzare e tenerle lontane da casa. Si consiglia anche di usare delle candele alla citronella che, oltre a creare una atmosfera romantica, sono deleterie per questi insetti che si allontanano all’istante. Per proteggersi ed eliminarle, vi sono anche dispositivi tecnologici, come Ecopest home.

Zanzare: il miglior rimedio

Per eliminare e allontanare le zanzare da casa, oltre a queste soluzioni e rimedi naturali casalinghi, vi è un altro metodo che risulta particolarmente efficace. Si tratta di Ecopest Home, un dispositivo che aiuta a sbarazzarsi di questi insetti. Durante il giorno o la notte, mentre si dorme, molti sono disturbati dal ronzio delle zanzare, la cui puntura può causare seri danni alla salute dell’uomo.

E’ attualmente riconosciuto il miglior rimedio anti zanzare per la casa, grazie ai risultati immediati e alla totale sicurezza di utilizzo. Per chi volesse approfondire, può cliccare qui o sulla immagine seguente

Le zanzare colpiscono sia la notte che durante il giorno, ma grazie a Ecopest Home si protegge la famiglia, ma anche gli animali domestici. Un dispositivo molto potente che copre fino a 250 metri quadrati di spazio a disposizione. Molto facile da usare perché basta semplicemente collegarlo alla parete affinché si attivi.

Un prodotto innovativo che sfrutta la tecnologia a ultrasuoni tenendo lontano le zanzare. Funziona senza l’uso di batterie, quindi non inquina l’ambiente ed è ecologico. Ecopest Home è sicuro, non solo per proteggersi dalle zanzare, ma anche per la salute dei bambini e degli animali domestici.

Molto silenzioso e non emette suoni se è in funzione, per questo non risulta essere fonte di disturbo per chi studia o lavora. Non appena lo si attacca alla presa elettrica, gli ultrasuoni rendono insopportabile l’ambiente per cui le zanzare si allontanano rapidamente. Non è utile ed efficace solo per scacciare e allontanare le zanzare, ma anche per scarafaggi, ragni e formiche, oltre che per tenere lontano i roditori, quali i topi.

Un dispositivo di cui sono tutti entusiasti come si legge dalle recensioni online.

Per quanto riguarda l’ordine, dal momento che è originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto . Ecopest Home è in promozionale stagionale a 49€ invece di 98 € con la spedizione completamente gratuita. Si accettano pagamenti sia con Paypal, carta di credito oppure nella forma del contrassegno, ovvero in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.