Zanzariere in casa: le migliori alternative

I metodi naturali, come le piante alla lavanda o le candele alla citronella sono una ottima alternativa alle zanzariere per tenerle a distanza.

L’arrivo dell’estate non porta soltanto belle giornate, ma anche caldo e la presenza nelle abitazioni di ospiti non molto graditi. Tra questi, vi sono sicuramente le zanzare che infastidiscono sia di giorno che di notte. Per allontanarle è possibile affidarsi a rimedi e alternative diverse rispetto alle solite zanzariere che si trovano in commercio.

Zanzariere in casa

Sono sicuramente un accessorio che non può assolutamente mancare per evitare che le zanzare entrino in casa a infastidire con il loro suono e rumore. Le zanzariere permettono di allontanare, non solo le zanzare, ma anche altri insetti in modo da vietarne l’ingresso e accesso alla propria abitazione. Inoltre, permettono anche un passaggio di aria tramite porte e finestre.

A causa del clima e dell’ambiente umido, oltre al fatto che siano ghiotte di cose dolci, le zanzare entrano in casa facilmente, ma usare delle zanzariere può sicuramente aiutare per tenerle a distanza. Sono formate da una rete dalle maglie molto strette costituita da fili molto sottili e ravvicinati che hanno il compito di bloccare questi insetti, non facendoli neanche avvicinare.

Si applicano sia alle finestre che alle porte, ovvero in quei luoghi dove le zanzare possono accedere facilmente all’abitazione. Si installano nella zona degli stipiti o dei serramenti e in commercio si trovano vari modelli, anche a seconda delle esigenze e delle necessità di ogni singolo consumatore. Ci sono modelli a rullo, molto simili a una tenda che si possono aprire e chiudere in modo semplice.

Si possono anche trovare modelli di zanzariere magnetiche che si compongono di una rete molto facile da installare tramite l’uso di un magnete incorporato. Sono diversi i modelli e tipologie che propone il mercato per difendersi dalle zanzare evitando che giungano in casa.

Zanzariere in casa: alternative

Per proteggersi dalle zanzare che possono giungere in casa a disturbare la quiete e tranquillità quotidiana della propria abitazione, ci sono rimedi diversi e ugualmente efficaci. Al posto delle zanzariere, ci sono anche altri accorgimenti che è bene adottare per tenere a distanza questi insetti dalle porte e le finestre.

Una alternativa è data dalle tende antizanzare, ovvero degli elementi d’arredo che impediscono che questi insetti entrino in casa. Si adattano molto bene sia alle porte che alle finestre e sono molto facili da installare senza bisogno dell’aiuto di un esperto del settore. Un’altra possibilità altrettanto efficace è l’uso di infissi intelligenti.

Oltre a questi rimedi, è possibile affidarsi anche a soluzioni naturali che non causano problemi di nessun tipo. Posizionare una candela alla citronella nei punti strategici della casa, come le finestre o le porte, permette di tenere lontano questi insetti molesti. Alcune piante da sistemare in balcone o in terrazzo hanno una profumazione che non risulta essere particolarmente gradevole per le zanzare.

Le piante come il basilico, la calendula e la già citata citronella emanano un aroma che risulta essere spiacevole per questi insetti per cui si allontanano immediatamente. n commercio ci sono poi anche dispositivi elettronici che funzionano molto bene, come Ecopest Home, considerato il migliore in questo campo per le sue proprietà ed efficacia.

Zanzariere in casa: miglior rimedio

