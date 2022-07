Zanzariere: le alternative per chi non le ha

Dai rimedi naturali come gli oli essenziali sino ai repellenti a ultrasuoni, sono diverse le alternative alle zanzariere da usare per allontanarle.

Con la stagione estiva non bisogna soltanto fronteggiare le temperature elevate e l’arsura, ma anche il fastidio di insetti ronzanti come le zanzare che sono un incubo delle giornate e notti. Molto importante trovare metodi adatti per allontanarle come le zanzariere o anche le alternative per liberarsene in modo efficace.

Zanzariere

Per proteggersi dalle zanzare che sono onnipresenti in casa in ogni momento, che sia il giorno o la notte, è possibile usare le zanzariere che sono molto efficaci e fungono da schermo in modo che questi insetti non entrino in casa. Un accessorio utile per la casa perché protegge, non solo dalle zanzare, ma anche da altri insetti.

Sono diversi i modelli di zanzariere che si trovano in commercio: da quelle su misura che si adattano a porte e finestre di dimensioni standard, passando per i modelli a rullo, i più comuni e anche quelle facili da montare. Un modello reperibile ovunque e in varie misure in modo da adattarla alle porte e alle finestre senza difficoltà o problemi.

La zanzariera elettrica si usa soprattutto all’esterno della casa, quindi in cortili e giardini dove le zanzare possono annidarsi in misura maggiore. Un accessorio da installare anche sui terrazzi e i balconi per potersi proteggere. Un modello molto efficace per cui gli insetti sono attirati dalla luce all’interno. Inoltre, le zanzariere sono anche un alleato per proteggersi dal caldo eccessivo.

Oltre ai vari modelli disponibili, è bene anche pulirle con una certa regolarità in modo da assicurare la massima igiene e un investimento che sia duraturo nel tempo. Una soluzione utile per evitare che le zanzare o altri insetti entrino in casa e possano pungere a qualsiasi ora del giorno e della notte, dal momento che in questa fase agiscono indisturbate.

Zanzariere e alternative: consigli

Coloro che non hanno le zanzariere da posizionare alle finestre e alle porte di casa o in camera accanto alla testiera del letto, possono optare per altre alternative che sono altrettanto efficaci e che sicuramente aiutano a sbarazzarsi definitivamente di questi insetti. Solitamente i pesticidi e insetticidi non sono consigliati perché dannosi e, in questo caso, le soluzioni naturali possono essere la scelta più adeguata.

Per chi vuole proteggersi non solo all’interno, ma anche all’esterno della casa, ci sono le cosiddette piante antizanzare. Sono le classiche piante da giardino o da balcone come gerani, lavanda, citronella ed eucalipto, solo per citarne alcune, che emanano un odore non amato da questi insetti per cui si allontanano.

La catambra è un’altra pianta efficace in tal senso e utile come rimedio alle zanzariere in quanto emette un aroma che risulta impercettibile per gli esseri umani, ma è nocivo per gli insetti. Gli oli essenziali sono un altro metodo utile a cacciare le zanzare da casa e i componenti a base di citronella, erba gatta oppure tea tree e olio di Neem, sono considerati un rimedio contro insetti e parassiti.

Le candele alla citronella oppure i classici rimedi della nonna come l’aceto di vino e le fette di limone da preparare in casa sono l’opzione adatta. Basta posizionare delle ciotole nei punti di ingresso come porte o finestre con questi componenti e l’odore che emanano permette di proteggere dai morsi e le punture.

Zanzariere: miglior rimedio alternativo

Per quanto le zanzariere siano efficaci per proteggere sia noi stessi che il giardino dalle zanzare o da altri insetti, vi è una alternativa maggiormente valida e funzionante. Una soluzione a basso costo, molto economica, ma di qualità, come il repellente Ecopest Home. Un repellente che usa sia gli ultrasuoni, ma anche la tecnologia a interferenza magnetica per allontanarle.

Questo dispositivo garantisce la giusta tranquillità e relax a tutti i componenti della famiglia, ma anche agli animali domestici. Un dispositivo valido, sicuro, silenzioso, dal momento che non emette nessun rumore, oltre a essere inodore che fa sì che qualunque insetto, non solo le zanzare, ma anche scarafaggi e cimici, compreso, i roditori non si avvicino alla casa.

Un rimedio alternativo a tutti i pesticidi e insetticidi dannosi per tutti. Un prodotto come Ecopest Home è ottimo per dare protezione h24 sette giorni su sette e ha una copertura di circa 250 metri quadrati che funge da barriera all’avvicinamento di questi insetti. Usare questo apparecchio è semplice perché bisogna collegarlo alla presa elettrica per usufruire di ogni possibile vantaggio.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione come questo repellente a ultrasuoni, essendo originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi fisici, ma basta ciccare qui sul sito ufficiale del prodotto in modo da usufruire della promozione di 2 dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98. Il consumatore sceglie di pagare con Paypal, la carta di credito o i contanti nella formula del contrassegno direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.