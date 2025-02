ZCS People Academy approda in Valdarno

Firenze, 18 feb. (askanews) – Formare ed inserire giovani talenti, appassionati di tecnologia, garantendo loro competenze di alto livello nella digitalizzazione dei processi HR, metodologie di gestione clienti e lavoro di squadra: è la mission di ZCS People Academy, che, dal prossimo aprile, nella sede di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, avvierà un percorso di quasi 500 ore, strutturato in due parti, per 20 giovani del Valdarno che desiderano diventare HR Application & Digital Consultant.

Osserva Andrea Sanchirico Innovation Manager & Talent Development HRZ – ZCS People: “avremo dei docenti, esperti da tutta Italia che vengono in aula e portano giorno per giorno un argomento differente, nelle prime tre settimane, così tutti i ragazzi potranno avere una visione completa della digital transformation e cosa vuol dire ZCS People. Nelle prime tre settimane il nostro compito principale sarà quello di trasferire soprattutto i nostri valori aziendali”

Nella seconda parte, ogni modulo sarà approfondito con formazioni in aula e on the job, permettendo di applicare subito quanto appreso. Docenti esperti e di Zucchetti guideranno le esercitazioni pratiche. Ogni talento sarà affiancato da un tutor aziendale.

“Le aziende oggi -spiega Isabella Marini, HR Operation Manager ZCS People- hanno sempre maggiore necessità di avere dei prodotti funzionanti, di poter rispondere a loro volta ai lor clienti con un approccio innovativo, che punti sulla qualità e faccia risparmiare tempo, per ottimizzare tutte le esigenze che sono nate nei periodi più recenti”.

La ZCS Valdarno Academy fa seguito all’esperienza positiva di Milano e Treviso. ZCS People è un network composto da Zucchetti Centro Sistemi, con il suo team HR Software, e le consolidate HRZ, Alpha Sistemi, HRS, Terasoft.

Sulla parte più specifica del recruiting, sentiamo Sandra Bianchini, HR Specialist: “Noi cerchiamo persone con una forte motivazione, una passione sicuramente a tutto tondo per la parte tecnologica, e anche delle competenze trasversali, che sappiano comunicare, che sappiano lavorare in gruppo, e che siano orientati ai risultati. Quello che fa la differenza, in questo caso perché si tratta di junior, è la motivazione”.