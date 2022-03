Zelenksy: “Negoziati con la Russia siano significativi, garantire sovranità ucraina”

Zelensky ha fatto un appello affinché i negoziati con la controparte russa siano significativi e garantiscano l'integrità e la sovranità dell'Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione fornendo un bilancio dei soldati russi caduti ed esortando Mosca affinché i negoziati siano significativi. Intanto il New York Post ha reso noto che potrebbe intervenire durante la cerimonia degli Oscar.

Zelensky sui negoziati

In un nuovo video pubblicato sui social network, il leader ha sostenuto che l’avversario ha finora perso oltre 16 mila militari in Ucraina. “Tra i caduti ci sono il comandante di una delle armate di occupazione e il secondo in comando della flotta del mar Nero“, ha spiegato. La resistenza e i colpi inferti al nemico, ha continuato, dovrebbero spingere il Cremlino a negoziati significativi ed equi sempre ricordando che la sovranità del suo paese deve essere garantita e l’integrità territoriale assicurata.

Zelensky ha inoltre annunciato la creazione di alloggi temporanei per i profughi e precisato che, appena cesseranno i combattimenti, comincerà la ricostruzione su larga scala del Paese.

Zelensky, ipotesi intervento agli Oscar

Intanto, secondo quanto riportato dal NY Post, sarebbero in corso trattative per un’apparizione del leader ucraino durante la cerimonia di consegna degli Oscar condotta da Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. La rete Abc, che trasmette l’evento, sarebbe favorevole a dare spazio al leader ucraino.

Mentre si sta ancora discutendo se mostrare un video registrato o far intervenire il Presidente in diretta, lo stesso quotidiano ha riferito che l’attrice di origini ucraine Mila Kunis dovrebbe fare una dichiarazione politica durante la manifestazione.