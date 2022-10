Zelensky: 8 mesi di guerra, pian piano tutta Ucraina sarà libera

Roma, 25 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Paese ha ricordato che sono trascorsi otto mesi dall’inizio della guerra ma ha sottolineato che piano piano si sta liberando tutta l’Ucraina dalla Russia.

“L’Ucraina sta spezzando il cosiddetto ‘secondo esercito del mondo’ – ha detto – e d’ora in poi la Russia sarà solo un mendicante, il potenziale russo viene ora sprecato in questa follia, in una guerra contro il nostro Stato e l’intero mondo libero”.

Oggi sono esattamente 8 mesi di guerra totale

che cosa è stato ottenuto in questo periodo?

abbiamo difeso l’indipendenza del nostro Stato

e la Russia non può cambiarla, stiamo liberando il territorio ucraino passo dopo passo

il Donbas, la regione di Kharkiv, la regione di Kherson

ma anche la regione di Zaporizhzhia e la Crimea saranno ascoltate quando arriverà il momento

in cui tutta l’Ucraina sarà libera

L’Ucraina sta spezzando il cosiddetto

“secondo esercito del mondo” e d’ora in poi la Russia

sarà solo un mendicante, il potenziale russo viene ora sprecato in questa follia, in una guerra contro il nostro Stato

e l’intero mondo libero, c’era l’influenza del gas

e non c’è più, c’era un’influenza militare, che sta evaporando c’era un peso politico, ora c’è un isolamento crescente

E questo è un cambiamento molto importante nella configurazione della nostra parte dell’Eurasia: più la Russia perde

il suo potenziale, più tutti i popoli otterranno

una vera libertà sia accanto alla Russia che all’interno

dei suoi confini, l’Ucraina innanzitutto.