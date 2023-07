Zelensky a Bakhmut visita le postazioni delle forze speciali

Bakhmut, 29 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita alle postazioni delle forze speciali vicino a Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk, mentre Kiev intensifica la sua controffensiva contro la Russia.

“Sappiamo che la situazione non è facile, ma voi siete persone potenti e vi auguro forza, salute e vittoria”, ha dichiarato rivolgendosi ai soldati. “Sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri per la loro professionalità, per onorare la loro forza”, ha spiegato il presidente ucraino.