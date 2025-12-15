Zelensky a Berlino stringe la mano a collega Steinmeier

Milano, 15 dic. (askanews) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel palazzo presidenziale di Berlino. Zelensky e i negoziatori Usa si sono visti in città per il secondo giorno consecutivo, nella speranza di convincere Washington che un cessate il fuoco in Ucraina debba essere attuato senza previe concessioni territoriali alla Russia.

Nelle immagini si vede il presidente tedesco Steinmeier e il presidente ucraino Zelensky che entrano nel palazzo presidenziale; Zelensky firma il libro degli ospiti, quindi stringe la mano a Steinmeier. A Berlino oggi è atteso anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte per partecipare alla riunione dei leader sull’Ucraina, ospitata dal cancelliere federale Friedrich Merz.

Questa sera è previsto un vertice tra Zelensky e funzionari europei, tra cui Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Rutte. Sono ore chiave per l’Ucraina, mentre sembra allontanarsi per sempre l’adesione di Kiev all’alleanza. Zelensky ha ribadito il suo desiderio di garanzie di sicurezza europee e americane per scoraggiare ulteriori attacchi. Si tratterebbe di un meccanismo ispirato all’articolo 5 della NATO, che prevede la protezione reciproca tra gli Stati membri, senza che l’Ucraina aderisca all’Alleanza Atlantica, come Kiev aveva precedentemente richiesto. “Questo è già un compromesso da parte nostra”, ha affermato Zelensky.