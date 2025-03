Zelensky a Bruxelles, l'abbraccio con von der Leyen: "Non siamo soli"

Bruxelles, 6 mar. (askanews) – Il presidente ucraino è arrivato a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario che avrà l’Ucraina e la difesa dell’Europa come temi principali. Dopo il saluto e l’abbraccio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“Siamo molto grati di non essere soli e queste non sono solo parole, lo sentiamo. È molto importante. Avete dato un segnale forte al popolo ucraino, ai guerrieri ucraini, ai civili, a tutte le nostre famiglie ed è fantastico che non siamo soli. Lo sentiamo e lo sappiamo. Grazie mille per tutto”, ha detto Zelensky.