Zelensky a Odessa: il nemico non detterà le condizioni nel Mar Nero

Roma, 3 lug. (askanews) – Nuovi attacchi russi; dopo alcuni giorni di relativa calma, hanno risuonato gli allarmi antiaerei in diverse regioni centrali, orientali e meridionali dell’Ucraina. La Difesa di Kiev ha riferito che sono stati abbattuti 13 dei 17 droni di fabbricazione iraniana che Mosca ha lanciato nella notte e secondo quanto comunicato dal viceministro della Difesa Ganna Maliar, l’esercito ucraino ha riconquistato 37 chilometri quadrati di territorio in una settimana, nell’Est e nel Sud, nell’ambito della controffensiva che sta conducendo in queste aree.

Intanto, le forze di sicurezza russe hanno denunciato di aver sventato un complotto per assassinare il governatore della Crimea, imposto dalla Russia, Sergei Aksyonov.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita nella città costiera di Odessa e insieme al capo di Stato maggiore ha ascoltato una relazione sulla situazione attuale e sui piani strategici della Marina del Paese per la difesa delle coste.

“Il nemico non detterà sicuramente le condizioni nel Mar Nero, e gli occupanti dovranno avere paura di avvicinarsi alla nostra Crimea ucraina e alla nostra costa del Mar d’Azov – ha detto – come le navi russe hanno già paura di avvicinarsi alla nostra costa del Mar Nero”.