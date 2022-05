Zelensky a paesi donatori: stiamo già preparando la ricostruzione

Milano, 5 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato l’appello per un nuovo “piano Marshall”, il programma di aiuti che rimise in piedi l’Europa dopo la seconda guerra mondiale, per ricostruire l’Ucraina dopo la guerra durante un intervento alla conferenza dei donatori che si è svolta in Polonia.

“Stiamo già preparando un piano di ripresa su larga scala per l’Ucraina dopo la guerra e abbiamo bisogno di un piano strategico di sostegno internazionale per l’Ucraina che sarà un analogo moderno dello storico Piano Marshall – ha detto – sono necessari soldi, tecnologia, esperienza e opportunità di crescita per tornare a una vita sicura, alla modernizzazione e allo sviluppo sociale”.