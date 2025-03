Zelensky a Parigi: sia chiaro, la Russia non vuole alcun tipo di pace

Parigi, 27 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti a Parigi, al termine del summit della “Coalizione dei volenterosi”, a cui hanno partecipato circa 30 paesi per discutere delle “garanzie di sicurezza” per l’Ucraina, ha dichiarato: “Tutti hanno capito e capiscono che la Russia, oggi, non vuole alcun tipo di pace”.

Il vertice ha tra gli obiettivi la definizione di garanzie che l’Europa possa offrire a Kiev, una volta raggiunto un accordo su un cessate il fuoco per porre fine alla guerra, compreso il possibile dispiegamento di forze militari. Zelensky ha annunciato che ci saranno ulteriori incontri per discutere delle garanzie di sicurezza “nelle prossime settimane e giorni”.