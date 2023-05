Zelensky a 'Porta a Porta': Bruno Vespa sarà accompagnato da altri giornalisti

Zelensky è volato in Italia dove è atteso da diversi incontri con le personalità politiche più importanti del nostro Paese e da un'ospitata in TV

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Italia per gli incontri fissati con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Non solo, il numero uno di Kiev è pronto anche per la missione di pace in Vaticano e per un’ospitata speciale in serata a ‘Porta a Porta‘.

Zelensky in Italia: il calendario degli incontri

Volodymyr Zelensky è volato in Italia dove è atteso da diversi incontri con le personalità politiche più importanti del nostro Paese. In primis, il presidente ucraino incontrerà Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, per poi andare in Vaticano da Papa Francesco. La “missione di pace” in terra vaticana ha ancora i contorni del mistero: non si sa molto di quando e come avverrà il dialogo con il Pontefice.

Il viaggio di Zelensky in Italia: confermata la partecipazione a ‘Porta a Porta’

Nel tardo pomeriggio, poi, Zelensky sarà ospite del noto programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, ‘Porta a Porta‘. Per l’intervista speciale, il giornalista sarà coadiuvato da tanti altri suo colleghi tra i quali troviamo: i direttori del Tg1 Monica Maggioni, del Tg7 Enrico Mentana, di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, il conduttore Mediaset Nicola Porro e i direttori di Repubblica Maurizio Molinari, del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. Al momento, per ragioni di sicurezza, non è stato ancora svelato il luogo in cui si registrerà la puntata di ‘Porta a Porta’, quello che si sa è che il talk politico si svolgerà in una location esterna.