Zelensky a Sanremo: oggi Amadeus avrà la risposta dell'ambasciatore

Sull’ospitata a distanza per il prossimo 11 febbraio al Festival di Sanremo del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky oggi, 6 febbraio ed ad un giorno dalla prima serata Amadeus avrà la risposta dell’ambasciatore di Kiev a Roma.

Il conduttore e direttore artistico del festival lo ha confermato a Fabio Fazio: “Domani avremo una risposta dall’ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa succederà”.

Zelensky a Sanremo: oggi la risposta

Amadeus lo ha detto senza mezzi termini, lasciando intendere che ci sarebbero ancora margini per un diniego, a Fabio Fazio. Il conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha voluto quindi illustrare la situazione nel corso del collegamento con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’.

Il tema era di quelli caldi, a contare le numerose polemiche che, dopo l’annuncio dato da Bruno Vespa, avevano caratterizzato il tema.

L’intervento in video del presidente di Kiev

Si tratta infatti dell’intervento in video al festival del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, previsto per la serata finale di sabato 11 febbraio. E Fazio ha fatto anche altre domande ad “Ama”: “Arriveranno altri grandi ospiti a Sanremo?” “Nuovi no, non ce ne sono più, abbiamo finito i soldi”.

In chiosa Amadeus ha smentito la presenza al Festival di un’altra “superstar straniera di origini italiane”, secondo i rumors degli ultimi giorni.