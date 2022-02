Zelensky a Scholz: per Ucraina NordStream 2 è “arma geopolitica”

Kiev, 14 feb. (askanews) – L’Ucraina considera il controverso gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 un'”arma geopolitica”. È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al cancelliere Olaf Scholz durante la visita di quest’ultimo a Kiev, nella conferenza stampa a Palazzo Mariinsky.

“Comprendiamo chiaramente che si tratta di un’arma geopolitica”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa con Scholz sul gasdotto, che dovrebbe fornire gas russo alla Germania bypassando l’Ucraina, ma non ha ancora ricevuto il via libera da Berlino per operare .

“Vorremmo essere membri della Nato – ha anche insistito Zelensky – perché questo garantirebbe la nostra sicurezza e la nostra integrità territoriale. Questo è anche qualcosa che è iscritto nella legislazione ucraina, nella nostra costituzione. Quindi, se dipendesse da noi, i termini di adesione dell’Ucraina alla Nato sarebbero accorciati”. Scholz ha però ribadito che la questione di un’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica, che è la principale questione sollevata dalla Russia per giustificare la sua forte pressione militare sul confine con l’Ucraina, “non è all’ordine del giorno”.