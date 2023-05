Zelensky a sorpresa in Gb, arrivato in elicottero dal premier Sunak

Zelensky a sorpresa in Gb, arrivato in elicottero dal premier Sunak

Londra, 15 mag. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è arrivato in elicottero, un Chinook delle forze armate britanniche, alla residenza di campagna del primo ministro britannico, Chequers, in una visita senza preavviso. Il Regno Unito si è impegnato a inviare nuove consegne di “centinaia” di missili di difesa aerea e droni d’attacco a lungo raggio per respingere l’invasione della Russia.