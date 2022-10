Zelensky accusa la Russia per l’interruzione dell’accordo cereali

Kiev, 31 ott. (askanews) –

Sono complessivamente 218 le navi “di fatto bloccate” a causa della decisione della Russia di sospendere la sua partecipazione all’accordo di esportazione sul grano. In un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky punta il dito contro Mosca. “Siamo pronti a rilasciare in mare questa nave, come tutte le altre che hanno lasciato i porti di Greater Odessa durante l’iniziativa di esportazione del grano. Ma questa nave che porta il grano per il Programma alimentare delle Nazioni Unite e altre navi con prodotti agricoli sono costretti ad aspettare, perché La Russia sta ricattando il mondo con la fame”.

“La Russia è l’unica responsabile del fatto che il cibo ora diventerà più costoso per le persone in una vasta distesa dall’Africa occidentale all’Asia orientale – ha aggiunto -. La Russia è il motivo per cui le persone, in particolare, in Etiopia, Yemen o Somalia, vengono lasciate con una catastrofica carenza di cibo”.Poi ha concluso: “Ecco la risposta a tutti coloro che parlano di negoziati con la Russia. Il corridoio del grano è un esempio molto specifico. Ora ci sono 218 prove che la Russia non vuole accordi reali”.