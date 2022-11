Zelensky agli Usa: mantenete unità incrollabile fino alla pace

Roma, 8 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta gli Stati Uniti a rimanere uniti, mentre aleggiano dubbi sul proseguimento del sostegno americano all’Ucraina dopo le elezioni di Midterm che determineranno il controllo del Congresso degli Stati Uniti. “Vi invito a mantenere un’unità incrollabile, come quella che c’è ora, fino al giorno in cui tutti noi sentiremo quelle parole importanti che abbiamo sognato… Fino a quando non sentiremo che la pace è stata finalmente ristabilita.

Le democrazie non devono fermarsi nel loro cammino verso la vittoria”, ha detto Zelensky parlando in inglese.