Zelensky ai leader Ue: abbiamo scelto la Nato, non le armi nucleari

Bruxelles, 17 ott. (askanews) – “I Paesi della Nato non sono in guerra, non stanno combattendo, sono tutti vivi, grazie a Dio. Ecco perché abbiamo scelto la Nato, non le armi nucleari. Abbiamo scelto la Nato”, ha dichiarato il Presidente Volodymyr Zelensky da Bruxelles rivolgendosu ai leader dell’Unione europea e ai capi della difesa della Nato, sostenendo che l’Ucraina deve essere in una posizione di forza prima di qualsiasi colloquio di pace con la Russia.