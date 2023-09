Zelensky alla Casa Bianca ringrazia "l'America per immenso sostegno"

Roma, 22 set. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto il collega ucraino Volodymyr Zelensky per un colloquio nello studio ovale della Casa Bianca. Occasione, per Zelensky, di ringraziare l’America:

“Oggi – ha detto Zelensky, parlando inglese – sono a Washington per rafforzare la nostra coalizione per difendere l’Ucraina, i nostri bambini, le nostre famiglie, le nostre case, la libertà e la democrazia nel mondo. Ho iniziato questa giornata al Congresso americano e ringrazio i suoi membri e il popolo americano per il loro immenso sostegno”.

Una visita a Washington definita in un post su X “molto importante”. In un video Zelensky ha parlato del “nuovo pacchetto di aiuti militari” con un “accordo a lungo termine sulla produzione congiunta per la difesa”, un “passo storico” che “creerà una nuova base industriale e posti di lavoro per entrambe le nazioni”.

Dopo l’incontro con Biden, Zelensky, con accanto la moglie Olena, ha tenuto un intervento agli Archivi nazionali di Washington, sottolineando che “gli investimenti americani nella sicurezza e protezione globale della libertà funzionano al 100%”.