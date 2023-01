Zelensky alla Nato: "Si acceleri l'integrazione dell'Ucraina"

Integrazione dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica: il sollecito di Volodymyr Zelensky alla Nato.

Riferendosi alla possibilità che gli Stati membri della Nato accelerino il meccanismo con cui l’Ucraina ne entrerebbe a far parte, il presidente dell’Ucraina ha dichiarato: «Sarebbe molto efficace e coerente con la realtà e il nostro potenziale di difesa, come è avvenuto con Svezia e Finlandia».

La conferenza stampa di Zelensky

Dopo aver visto l’opportunità, adesso l’Ucraina vuole toccarla con mano. Dopo il secondo vertice del Triangolo di Lublino e Leopoli citato da Ukrinform, Volodymyr Zelensky ha commentato in conferenza stampa: «Ci stiamo preparando a nuovi passi che uniranno sempre più l’esperienza della difesa ucraina: la nostra forza e la forza dell’intera comunità euro-atlantica».

Il richiamo alla capitale lituana

Zelensky conta sull’appoggio degli alleati lituani e polacchi. E dichiara a riguardo: «Per quanto riguarda Vilnius, il semplice sostegno a noi sotto forma di retorica delle porte aperte non è sufficiente all’Ucraina, […] per questo servono passi avanti». Il presidente ucraino, in risposta a una domanda sulle aspettative dal vertice, ammette senza mezzi termini di essere in attesa di «passi forti» da Vilnius. Chissà che non si compiano già quest’anno, alla prossima riunione dell’11 e 12 luglio.

Anche perché, per Zelensky, non ci sono alternative.