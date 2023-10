Roma, 11 ott. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’Occidente a stringersi attorno al popolo di Israele come ha fatto con l’Ucraina dopo l’invasione russa, e a dimostrare che non è “solo”. “La mia raccomandazione ai leader è di andare in Israele e di sostenere le persone, non parlo di istituzioni, ma di sostenere le persone che hanno subito attacchi terroristici”, ha dichiarato a Bruxelles, dove si è recato per partecipare a un vertice Nato.