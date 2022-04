Zelensky all’Occidente: “Se non ci date le armi vuol dire solo una cosa”

Zelensky è tornato a chiedere armi all'Occidente accusando i paesi che tardano a inviarle di aiutare più la Russia che l'Ucraina.

In un messaggio carico di amarezza e rabbia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i paesi che tardano a fornirgli armi di voler aiutare la Russia più che il suo stato. Ha inoltre fatto il punto sull’attacco alla stazione di Kramatorsk in cui sono morte oltre 50 persone tra cui cinque bambini.

Zelensky torna a chiedere armi

Queste le sue parole pronunciate nel consueto video condiviso sui social network: “Possiamo vincere contro la Russia se ci date le armi, ogni scusa e ogni ritardo hanno un motivo: che i politici vogliono aiutare la Federazione più di quanto vogliano aiutare l’Ucraina“. Ha poi ricordato che poche ore prima un missile ha colpito la stazione di Kramatorsk facendo morire 52 persone e ferendone decine di altre.

Nell’accusare la Russia di aver dato a Kiev la colpa dell’accaduto, ha evidenziato come “l’agenzia di stampa russa Ria Novosti ha parlato di questo attacco che i missili erano ancora in aria e il giorno prima i russi avevano minacciato chiunque scappasse dal Donbass in treno“.

Ciò che si aspetta il leader ucraino dopo questo attacco è una ferma condanna del resto del mondo ma soprattutto azioni direttamente consequenziali con tale condanna.

Tutte le grandi potenze hanno condannato i russi per quanto successo e “ci aspettiamo una ferma risposta a livello globale sperando che la giustizia chiarisca da dove è partito il razzo e chi ha dato l’ordine“.

Zelensky: “Ucraina nell’Unione Europea”

Si è infine concentrato sull’incontro avuto a Kiev con la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen parlando di un primo passo importante nella direzione dell’ingresso del paese dell’UE.

“Ieri abbiamo ricevuto il questionario che rappresenta l’inizio del processo di adesione, il nostro obiettivo da tanto tempo. L’Ucraina che uscirà dalla guerra sarà una democrazia libera membro dell’Unione Europea“, ha concluso.