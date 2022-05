Dopo un precedente messaggio molto più bellicoso sulla situazione Volodymyr Zelensky annuncia che “sono in corso negoziati sull’acciaieria Azovstal”

Dal suo ufficio di Kiev Volodymyr Zelensky annuncia che “sono in corso negoziati sull’acciaieria Azovstal”. Il presidente ucraino spiega nel video messaggio che i negoziati riguardano anche i combattenti. A riportarlo un lancio dell’agenzia stampa Ukrinform. Il contenuto di un videomessaggio diffuso dal presidente Volodymyr Zelensky lascierebbe dunque ben sperare in una risoluzione della situazione a Mariupol.

Il presidente ucraino ha infatti annunciato che sono stati attivati i negoziati con la Russia per far uscire le persone asserragliate nell’acciaieria della città sul Mar d’Azov.

Zelensky: “Negoziati sull’acciaieria Azovstal”

E c’è un particolare: inegoziati riguarderebbero anche i combattenti ucraini che si trovano nella struttura. Ha detto Zelensky: “Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo.

E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati”. Giusto qualche ora prima che diffondesse il suo video, Zelensky aveva spiegato invece che la Russia starebbe preparando un nuovo attacco in Donbass.

Il messaggio precedente era diverso

“Siamo pronti a nuovi tentativi della Russia di attaccare il Donbass, per consolidare le sue posizioni nel Sud dell’Ucraina”. Poi in chiosa: “Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita”.