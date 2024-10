Zelensky arriva anche a Berlino per chiedere più armi a Scholz

Milano, 11 ott. (askanews) - Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino dove è stato accolto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per il presidente ucraino è l'ultima tappa del suo tour europeo che lo ha visto passare in 24 ore da Londra a Parigi, fimno a Roma e in ultimo a Berlino. Zelensky è pron...