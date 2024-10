Zelensky arriva in Vaticano per l'incontro col Papa

Zelensky arriva in Vaticano per l'incontro col Papa

Milano, 11 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Vaticano, dove è in programma un incontro con Papa Francesco prima di volare a Berlino per colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo un vorticoso tour in Europa per raccogliere consensi prima di un inve...