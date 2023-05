Era atteso per domani ma come accade in tutte le occasioni nelle quali il capo di uno stato in guerra deve muoversi fuori dai confini nazionali i servizi diramano false veline se non alle agenzie dei paesi amici: Volodymyr Zelensky atterra ad Hiroshima per partecipare al G7 che ha fra i punti dell’agenda la guerra che la sua nazione sta subendo e dice subito la sua: “Pace più vicina”.

Volodymyr Zelensky al G7: “Pace più vicina”

Il presidente dell’Ucraina lo ha scritto sui social appena arrivato e prima del bilaterale con la premier italiana Giorgia Meloni e di quello in agenda di priorità con l’omologo indiano Narendra Modi. E la prima frase che Zelensky ha voluto dedicare al solenne momento non solo istituzionale ma decisionale nel paese retto dal governo di Fumio Kishida è stato un tweet secco ma fiducioso. Eccolo: “Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina”.

“Sicurezza e cooperazione per la vittoria”

E ancora, a sottolineare il tono collegiale: “Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi”. In questo modo e dimostrando una grande capacità di empatia e protocolli diplomatici il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Twiiter. Lo ha fatto dopo essere atterrato a Hiroshima per partecipare al summit del G7. Di lì a poco sarebbe seguito l’incontro fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente dell’Ucraina.