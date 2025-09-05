Home > Askanews > Zelensky: aumentare pressione su Putin per porre fine alla guerra

Zelensky: aumentare pressione su Putin per porre fine alla guerra

Cernobbio (CO), 5 set. (askanews) – “Putin non vuole porre fino al conflitto, questo è un dato di fatto, e il primo step per concludere la guerra è un cessate il fuoco; quindi se lapressione aumenterà questo forse sarà possibile”.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo video-intervento di apertura al forum Ambrosetti Teha a Cernobbio.

“Se ci saranno delle garanzie di sicurezza e delle sanzioni questo lo spingerà a cambiare, ma nessuno si fida dei russi – ha proseguito il leader ucraino – dobbiamo però porre fine a questa guerra e dobbiamo mettere pressione su Putin affinchè ponga fine al conflitto e abbiamo bisogno dell’Europa e dei Paesi del Sud globale che non sono purtroppo coinvolti, ma ci lavoreremo”.

“Una Ucraina forte lo sarà nel momento in cui ci avvicineremo alla pace”, ha concluso.

